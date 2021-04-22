Известный польский еженедельник: Запрет Зеленским трех телеканалов и введение санкций против Виктора Медведчука накалили обстановку в Украине

Введение президентом Владимиром Зеленским санкций против оппозиционного политика, председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, закрытие трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, привело к накаливанию атмосферы между Украиной и Россией. Об этом в своей статье пишет известный польский еженедельник Tygodnik Powszechny, сообщает 112ua.tv.

Журналисты напомнили, что Зеленский, ища виновных в провале переговоров по Донбассе, решил начать репрессии против оппозиции, чтобы сместить ракурс общественного внимания со своих промахов. В итоге это стало еще одним поводом для роста напряжения на границе страны.

«В феврале украинские власти ввели санкции в отношении Виктора Медведчука, лидера крупнейшей оппозиционной партии Украины и друга Владимира Путина; были заблокированы и оппозиционные телеканалы. Этот шаг накалил атмосферу», — подчеркивается в статье.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.