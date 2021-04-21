В Могилев-Подольской епархии УПЦ готовят тысячи пасок для больниц

Главное: В Винницкой области в селе Теклевка монашеская община при Архиерейском подворье готовит тысячи пасок для больниц.

Благотворительная акция «С заботой о каждом» проводится по благословению митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита. Паски раздадут пациентам местных больниц к празднику Светлого Христового Воскресения.

Как сообщалось, на Закарпатье в рамках ежегодной благотворительной акции «Христос Воскрес -радуйтесь все!» православная молодежь при поддержке Украинской Православной Церкви испечет тысячи пасок и раздаст нуждающимся.