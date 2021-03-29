Главные новости за 29 марта 2021 года

- Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 178 человек. Выявили 8 346 случаев заразы.

- Российский центр науки и культуры в Киеве, который является филиалом «Россотрудничества», на одном из своих мероприятий назвал Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». В МИД Украины назвали это посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие поэта.

- Владимир Путин не хочет общаться с Владимиром Зеленским. В Кремле считают, что пока нет такой необходимости.

- Коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые. При этом специалисты исключили версию происхождения COVID-19 в результате утечки из лаборатории.

- В Кении скончалась сводная бабушка Барака Обамы. Ей было 99 лет.

- Пять человек погибли в авиакатастрофе на Аляске. Среди жертв – чешский миллиардер Петр Келлнер.

- Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о разблокировании Суэцкого канала. Навигация будет возобновлена полностью через три с половиной дня.