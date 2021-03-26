Православный кинофестиваль «Международная Киноассамблея на Днепре» состоится онлайн

Главное: Известный православный фестиваль документального кино «Международная Киноассамблея на Днепре» в этом году пройдёт в онлайн-формате.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», с 23 по 30 мая лучшие христианские документальные фильмы, созданные в 2020 и 2021 годах в разных странах, будут выложены в свободном доступе.

«Хорошее кино, конечно, всегда лучше смотреть в кинозале, но жизнь диктует свои условия. В связи с карантином мы решили, что лучше провести фестиваль в таком формате, нежели не проводить совсем, чтобы засвидетельствовать, что православные люди даже в этих условиях живут, трудятся, просвещают, мыслят, снимают и предлагают к просмотру кино со смыслом», — отметил генеральный директор кинофестиваля, заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко.

Фильмы можно будет увидеть на сайте Киноассамблеи, который начнёт работу в скором времени. Каждый день, начиная с 23 мая, на сайте будут выкладывать по несколько конкурсных кинолент, которые будут доступны для просмотра в течение недели. Зрители смогут проголосовать за наиболее понравившийся фильм, и таким образом будет определён обладатель Приза зрительских симпатий.

К участию в фестивале приглашаются украинские и зарубежные государственные и независимые кино- и телекомпании. Принимаются документальные фильмы, отражающие духовно-нравственную жизнь общества, повествующие о людях и их духовном развитии, об истории, культуре, музыке и спорте, о святых местах планеты, о красоте окружающего мира и экологических проблемах.

«У нас уже есть заявки кинематографистов из США, Италии. Уверен, что зрителей порадуют премьерные показы фильмов, которые только выходят из производства», — сказал протоиерей Игорь Собко.

Конкурсные работы принимаются до 1 мая 2021 года по адресу [email protected] или [email protected] Отбором фильмов для участия в кинофоруме занимается специальная комиссия.

За 11 лет работы фестиваля в нём приняли участие режиссёры-документалисты из Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Египта, Македонии, Молдовы, Польши, России, Сербии, США и Швеции.

В тему: Оксана Марченко в новой серии своего авторского проекта «Паломница» рассказала о страстях.