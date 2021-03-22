Крестные ходы УПЦ в Украине: нас притесняют, но нас становится больше

Главное: В первое воскресенье Великого Поста, в день Торжества Православия, в епархиальных центрах Украинской Православной Церкви состоялись крестные ходы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, тысячи верующих в Харькове, Запорожье, Черкассах, Херсоне, Сумах, Северодонецке, Изюме, Могилев-Подольском и других городах прошли Крестными ходами в своих городах, чтобы соборной молитвой засвидетельствовать свою верность православной вере и, в то же время, напомнить власти, что в демократической Украине, к сожалению, действуют и внедряются дискриминационные законы, которые направлены на притеснение верующих УПЦ и канонической Церкви.

Накануне проведения крестных ходов управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия.

«Именно в этот день в 843 году по указанию византийской императрицы Феодоры в Константинополе состоялся большой Крестный ход. Почти 100 лет в Византии длился иконоборческий кризис, который завершился решением VII Вселенского собора. По благословению Патриарха Мефодия ежегодно в этот день проводится крестный ход. Церковь вспоминает не только победу над иконоборцами, а празднует победу над всеми ересями, потому что VII Вселенским собором завершился большой период, как называют историки „золотой период“, Вселенских соборов. В это время были сформулированы основные догматы Православной веры и во всех Поместных Православных Церквях в первое воскресенье Великого поста празднуется Торжество Православия», — отметил митрополит Антоний.

Как отметил владыка, крестные ходы в епархиях призваны засвидетельствовать чистоту Православной веры и тот факт, что верующие УПЦ — достойные граждане Отечества, а те дискриминационные законы, которые все еще позволяют осуществлять рейдерские захваты храмов — должны быть отменены.

«Мы надеемся, что голос Церкви будет услышан действующей властью, которая декларирует то, что несмотря ни на какие особенности: языковые, религиозные, мы — граждане одного нашего государства — демократической Украины. Мы надеемся, что голос каждого православного верующего, а это многомиллионная паства Украинской Православной Церкви, скажет молитвенно о своей любви к Родине. Мы просим власть нас услышать и сделать все, чтобы эти законы были отменены», — сказал митрополит Антоний.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране, крестный ход в столице, а также в некоторых других крупных городах Украины, был перенесен. Однако там, где ситуация позволила, молитвенное шествие состоялось.

Первым «пошел» Харьков.

«Крестный ход предварился Божественной литургией в кафедральном Свято-Благовещенском соборе Харькова. Примечательно, что за богослужением молились верующие не только Харькова, но много паломников было и из области», — рассказал протоиерей Дионисий Залога.

По окончанию литургии, около 15 тысяч верующих прошли крестным ходом от кафедрального Свято-Благовещенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря.

«Покровский монастырь у нас является духовным центром Харьковской области, — отметил отец Дионисий. — Провокаций никаких, к счастью, не было: местные власти разрешили ход, дежурила полиция. Участвовали в крестном ходе и воспитанники воскресных школ храмов Харькова и области. Кстати, наблюдалось интересное погодное явление: светило яркое солнце и шел снег».

Потом «пошли» Черкассы. За несколько дней до крестного хода управляющий Черкасской епархией УПЦ архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий отметил, что крестный ход в день Торжества Православия — «Внутренняя необходимость Украинской Православной Церкви — полноводной реки — молитвенно выйти из своих берегов. Церковь не сломалась под гнетом предательства и разбоя, она устояла, она окрепла и закалилась», — пояснял архиерей.

В Черкассах Крестный ход собрал немало верующих — около 5 тысяч.

«У нас прошло все мирно и спокойно, — рассказывает протоиерей Артемий Чумак. — Началось с молебна в соборе Архистратига Михаила. Потом верующие пошли крестным ходом вокруг соборного парка и по пути было несколько остановок: у часовни новомучеников исповедников Черкасских, храма Чернобыльского Спаса и памятника жертвам репрессий. Владыка отслужил литию за воинов на поле брани убиенных и завершился крестный ход молитвой за Украину. Настроение у всех было прекрасное. Все очень были довольны, ведь у нас в Черкассах такой крестный ход проходил в первый раз».

Ольга Полищук — одна из верующих УПЦ, которая прошла крестным ходом в Черкассах.

«Впечатления очень хорошие: воодушевленное настроение. Очень много людей собралось, что было неожиданно для меня, ведь сами понимаете, какое время сейчас нелегкое. Во время Крестного хода все шли и пели молитвы, то есть люди сознательно знали, что они делают и ради чего они идут. На протяжении всего крестного хода звучала молитва. Все было очень спокойно, мирно и дружественно», — поделилась впечатлениями прихожанка.

Протоиерей Артемий Чумак отметил, что верующие серьезно отнеслись к эпидемиологической ситуации в регионе.

«Епархия раздавала маски всем, кому они были необходимы», — рассказал протоиерей Артемий.

Около 5 тысяч человек собрал крестный ход в Запорожье, который возглавил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Мы вышли и показали своё отношение к тем процессам, которые происходят в нашей стране. Мы показываем, что мы со Христом. Мы вместе с Ним страдаем, вместе с ним терпим и вместе с Ним воскреснем. Он всегда будет с нами. Будем молиться за нашу Родину, будем молиться за тех, кто восстает против нас...Если этот мир нас гонит за имя Христа, значит, мы с вами Христовы. Еще раз сердечно благодарю вас всех за молитвы, за то, что мы все вместе. За то, что мы едины, а значит, непобедимы», — отметил митрополит Лука, обращаясь к участникам крестного хода.

Протоиерей Геннадий Елин подчеркнул, что не смотря на притеснение властей на протяжении последних лет, верующих УПЦ становится все больше и больше.

«У нас всегда на крестных ходах в день Торжества Православия было много людей, но сегодня пришло просто огромное количество людей», — отметил отец Геннадий.

Верующие пришли семьями.

«В одном из храмов я веду воскресную школу. Сразу после занятий я с тремя детьми и их родителями пошли на крестный ход. И дети с удовольствием прошли. От впечатлений они были очень счастливы. Одна наша маленькая воспитанница — как у нее получается, я не знаю, она всегда пронырнет и умудрится идти вместе с владыкой, если не за руку, то в первых рядах. Так было и в этот раз», — рассказывает участница крестного хода Екатерина Ведмедева.

Как и в других городах, где состоялись крестные ходы, в Запорожье также была сделана поправка на эпидемическую ситуацию. Впрочем, по словам самих верующих, это нисколько не омрачило праздничного настроения.

«Служба была на улице. Батюшки с иконой стали на ступеньках храма, и это было очень торжественно и немного необычно. Видеть столько людей, которые все вместе молятся — это очень много значит и впечатляет. Именно в этот момент у меня был самый большой душевный подъем», — добавляет Екатерина Ведмедева.

В тему: Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине.