Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19

Главное: Метеорологи ООН не обнаружили четкой взаимосвязи между распространением коронавирусной болезни COVID-19 и погодными условиями.

Детали: Всемирная метеорологическая организация не нашла доказательств того, что погодные условия влияют на скорость распространения коронавируса. Как сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций, респираторные заболевания часто имеют сезонный характер, особенно в условиях умеренного климата, что давало надежды на сезонный характер COVID-19.

Однако выяснилось, что в 2020 г динамика распространения болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов.

Специалисты подчеркнули, что пока нет свидетельств того, что прямое метеорологическое воздействие на вирус заметно сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире. Также нет подтверждения информации о влиянии загрязнения воздуха на жизнеспособность вируса.

Тем не менее сопредседатель группы экспертов, работавших над докладом, Бен Зайтчик призвал глав государств, расположенных в Северном полушарии, не ослаблять ограничительные меры в связи с повышением температуры.

«Мы видели в первый год пандемии, что волны инфекции усиливаются в теплые сезоны, и ничто не говорит о том, что это не может произойти вновь в нынешнем году», — заявил он.

В тему: По словам кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежды Жолобак, пиком заболеваемости для коронавирусов является осень и весна. Летом же коронавирусная инфекция идет на спад.