Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине увлекался детской порнографией

Главное: Задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области 62-летний мужчина приставал к сельским женщинам и увлекался детской порнографией.

Детали: Мужчина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, ранее четырежды привлекался к уголовной ответственности. Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин на своей странице в Facebook, одно из преступлений характеризуется особой жестокостью.

При этом на него неоднократно поступали жалобы от женщин, но в последний момент они отказывались от показаний, потому что «живем в одном селе» и «когда выпьешь, такое бывает».

По словам правоохранителя, в истории поисковых запросов подозреваемого на его компьютере обнаружены многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.

Прокудин также сообщил, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием. В частности, утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

От проведения следственного эксперимента он отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан.

В тему: 14 марта 2021 года в Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки. Перед приходом правоохранителей он перерезал себе вены.

Им оказался 62-летний рецидивист, друживший с ее отцом.

18 марта он начал давать показания.