Митрополит Антоний рассказал, как соблюдать Великий пост, чтобы он принес пользу

Главное: В решении соблюдать пост важно найти золотую середину: без крайностей и излишней свободы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии vesti.ua.

«К посту надо относиться как к упражнению, которое должно тренировать нашу волю и создавать верный фундамент для духовной жизни на весь год. Не надо брать на себя чрезмерных нагрузок, но не надо и расслабляться. Поэтому я желаю каждому, кто решил начать поститься, найти именно ту золотую середину в соблюдении поста, которая принесет ему настоящую пользу», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что накладывая на себя слишком строгие ограничения в еде, человек забывает о настоящей сути поста.

«Люди, которые имеют склонность к курению сигарет иногда решают отказаться от курения. Держатся месяц или два, а потом начинают курить еще больше, чем прежде. В результате эти ограничения не приносят никакой пользы. Напротив, человек еще больше привязывается к вредной привычке. Так и с Великим постом. Неоднократно приходилось видеть людей, которые накладывали на себя строгие ограничения в еде во время поста, а затем впадали в другую крайность — забывали о каких-либо ограничениях», — сказал владыка.

Управделами УПЦ призвал не воспринимать пост как выполнение повинности.

«Пост — это не дань, которую можно заплатить, а потом спокойно жить в греховных страстях. Ни в коем случае! При таком восприятии поста он нам не принесет никакой пользы. Мы всегда должны жить в покаянии и всегда бороться с грехом», — заключил митрополит Антоний.

Как сообщалось ранее, Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил верующих совершать особое молитвенное правило за Украину и народ в период Великого поста. Митрополит Онуфрий благословил верующих на протяжении Великого поста ежедневно читать по одной кафизме из Псалтыри, делать по три земных поклона с молитвой «Отче наш» с просьбой о прощении грехов, а также по три земных поклона с молитвой «Богородице Дево» с просьбой о благословении Божием для украинской земли и народа.

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