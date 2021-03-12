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Новости > Верующие УПЦ села Михальча рассказали, как два года круглосуточно защищают храм от захвата ПЦУ

Верующие УПЦ села Михальча рассказали, как два года круглосуточно защищают храм от захвата ПЦУ

Александра Кудрявцева
12.03.21 21:15
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Верующие УПЦ села Михальча рассказали, как два года круглосуточно защищают храм от захвата ПЦУ

Главное: На Буковине верующие Украинской Православной Церкви в селе Михальча два года продолжают круглосуточно защищать свой храм от посягательств ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом верующие верующие Свято-Успенского храма рассказали Ютуб — каналу «Витражи».

Храм пережил четыре попытки захвата, две из них были наиболее ожесточенными.

В 2019 году сторонники ПЦУ тараном выломали старинные двери храма, а в 2020 году более сотни молодых людей в масках с палками и слезоточивым газом, кастетами и другими орудиями, топором разломали двери притвора.

«Местные жители изготовили таран. Шесть мужчин стали и как в фильмах начали выбивать двери храма. Еще одно жесткое, продуманное нападение было в декабре 2020 года. Когда я пробовал подойти к забору, представители ПЦУ подбегали, брызгая газовыми баллончиками в глаза», — поделился настоятель храма отец Сергий.

По словам прихожан храма, захваты были тщательно спланированы, а активисты ПЦУ вооружены.

«Когда мы уже прибежали в церковь, наша территория была занята людьми в палатках, но и было очень много чужих ребят. Все были в масках и обозначены скотчем на рукавах, чтобы различать, кто местный, кто нет», — рассказала прихожанка храма Мария.

Верующие организовали круглосуточное дежурство, под храмом дежурит полиция.

Богослужения проходят в маленькой комнате-часовне, храм пока закрыт.

По словам церковной общины, попытки захвата помогли им сплотиться и вместе держаться канонической Церкви.

«Согласно церковного устава, собрание церковной общины собирается настоятелем на территории храма. Мы собрались в храме 10 февраля, нас оказалось 284 подписей. Они (активисты ПЦУ — ред.) собрались за пределами храма, в сельском совете, и собрали около 240 подписей. Причем, в помещении сельского совета было примерно только 30 человек, которые регулярно посещают богослужения...Мы сами украинцы, мы за Украинскую Православную Церковь под руководством нашего Блаженнейшего Онуфрия. Очень его любим и уважаем», — отметил прихожанин Успенского храма Виктор.

«Как я могу перейти в ПЦУ, если мои предки были именно этими верующими (УПЦ — ред.). Если моя бабушка в 4 года выучила „Верую“ на церковнославянском языке, это при том, что тогда на Буковине была Румыния. Мне не страшно, потому что я знаю, что стою за чистоту веры. Чего бояться? Бога нужно бояться. Совесть у нас должна быть чистой перед Богом, перед людьми и перед самими собой. Бывает, что и толкали, и дергали, и телефон из рук выбивали. И такое о нас пишут. Но мы знаем, что мы делаем. С верой в сердце, с верой в Бога ничего не страшно», — подчеркнула прихожанка Людмила.

В тему: Верующие Буковины рассказали о жизни церковных общин УПЦ после атак активистов ПЦУ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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