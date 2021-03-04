Известный врач-священник УПЦ назвал три правила добрых дел

Главное: Чтобы добрые дела были полезными нельзя творить одновременно и злые, и добрые дела.

Священнослужитель отметил, что доброта и жажда добрых дел заложена в самой природе человека, «как дыхание — функциональный физиологический процесс».

«Когда мы дышим, мы не замечаем ни вдоха, ни выдоха. И без дыхания не можем жить. Так же и без добрых дел, которые мы постоянно должны творить во славу Божию», — пояснил он, добавив, что творить добрые дела необходимо в радости и после молитвы, и «делать все так, чтобы мы не гордились своими делами, ведь все, что мы имеем — все от Бога».

«Чтобы добрые дела были полезными нельзя творить одновременно и злые, и добрые дела. Необходимо служить Богу Единому, нельзя служить и Богу, и мамоне. Эта двоякость жизни и души ведет в никуда, ведет к катастрофе». Также он напомнил слова прп. Исаака Сирина, что если добродетели и труд не ведут к смирению, то они являются бесполезными и даже могут вредить, «потому что вызывают огромную гордыню в нашей душе — болезнь из всех болезней», — отметил отец Ростислав.

Священник Ростислав Валихновский назвал три базовых принципа творения добрых дел.

«Во-первых, творим их тайно. Мы должны понимать, что добрые дела должны сразу забываться нами, как дыхание, о котором мы не помним. Необходимо творить все добрые дела во славу Божию, во имя Господа Иисуса Христа. Только тогда они действительно будут очень полезными как для нас, так и для окружающих. Добрые дела надо творить, идя узким путем. Ведь узкий путь — это путь к Царству Небесному. Мы не должны говорить о сумме добрых дел, о так называемой „индульгенции“, которую нам дарует Царство Небесное. Это тоже путь в никуда», — посоветовал священник.

Также отец Ростислав пояснил, что добрые дела должны идти после молитвы, поскольку «только в покаянном сердце, с молитвенным воззванием к Господу Богу Святому мы можем получить благословение на действительно добрые дела, которые не будут губительными для нас. Ведь мы можем, не дай Бог, впасть в тщеславие, когда будем кичиться своими так называемыми „добрыми делами“, когда мы кладем их на костер нашей гордыни».

Кроме того, по словам священнослужителя, в творении добрых дел «нам не нужно быть какими-то „тяжелоатлетами“ или пользоваться квази, мега, гига большими ношами. Давайте начнем с маленьких дел, с хороших дел, которые будут действительно полезными для нас и для окружающих».

Он подчеркнул, что добрые дела особенно важны и бесценны во времена испытаний.

«Именно сейчас такие времена в жизни нашей родной матери — Украинской Православной Церкви. Поэтому по-настоящему добрым делом будет дело поддержки друг друга, нашего священноначалия, наших духовных наставников, наших братьев и сестер, тех, кто вокруг нас и является нашей большой христианской православной семьей. Безусловно, и в юридическом аспекте, и в физическом аспекте нам надо больше читать, учиться, говорить друг другу о сути сегодняшних дней. Потому что именно сегодня нам нужно большое сплочение, большое сообщество настоящих детей Христовых, которые собраны в Украинской Православной Церкви в том числе», — подытожил отец Ростислав Валихновский.