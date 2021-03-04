Названы продукты, которые можно смело есть на ночь глядя

Главное: Какие продукты можно есть перед сном? Поведала диетолог.

Детали: Российский диетолог Нурия Дианова поведала, какие продукты можно употреблять перед сном. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт по питанию напомнила, что во время сна наш организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, из-за чего желудку нужен легкоусвояемый белок.

По ее словам, на ночь глядя можно смело съесть омлет с овощами, рыбу, творог или банан.

При этом, говорит специалист, «мясо или птицу не стоит есть вечером или ночью, а говядина, свинина или телятина будут тяжелыми для желудка в позднее время суток».

В тему: ранее был назван самый полезный суп.