В ВОЗ не верят в победу над коронавирусом в этом году

Главное: Победить пандемию коронавируса в 2021 году не удастся. Но самые худшие последствия в ВОЗ надеются преодолеть.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения считают нереальным, чтобы страны мира до конца 2021 года смогли победить пандемию коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ Майкл Райан, передает «Радио Свобода».

При этом в ВОЗ считают возможным преодоление худших последствий пандемии.

«Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть, если будем умные, самые худшие последствия — госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией», — отметил Райан.

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