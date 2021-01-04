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Новости > Украину накрывает циклон Ахмет

Украину накрывает циклон Ахмет

Александр Панько
04.01.21 14:52
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Украину накрывает циклон Ахмет

Главное: В Украину идет циклон под названием Ахмет. Ожидается, что он принесет с собой обильные осадки в виде дождей и мокрого снега.

Детали: Циклон по имени Ahmet во вторник, 5 января, подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы. Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, осадки ожидаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

При этом будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен местами мокрый снег. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

«На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украину прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, и усиление ветра. Небольшой мороз, по большей части в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланке-Василию», — написала Диденко.

Скриншот сообщения Натальи Диденко в Faсebook

Карта циклонов над Украиной

В тему: По данным Гидрометцентра, уже с понедельника, 4 января, начнет идти мокрый снег. К концу рабочей недели, 8 числа, температура воздуха снизится (тепло будет лишь на юге и в Крыму).

Тэги: общество, погода, метеорология, прогноз погоды, новости Украины, Наталья Диденко

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