Митрополит Антоний объяснил, какой главный критерий доверия к людям

Главное: Существует один незыблемый критерий, оставленный Спасителем: дерево познается по плодам.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

"Доверять нужно тем, кто может вопреки себе и собственным интересам делать дело. А еще — доверять следует взрослым людям. Всякий ли взрослый — взрослый? Увы, нет. Взрослый тот, кто берет на себя ответственность, обладая правами и защищая свои права, тот, кто осознает меру своей ответственности, не оглядываясь по сторонам, на кого бы ее переложить«,- отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что «деятельные люди, как правило, немногословны, скупы на обещания, за словом лезут в карман, не пытаются кого-то очаровать, привлечь внимание, а спокойно выполняют каждодневную рутинную работу, приносящую (обязательно!) свой плод».

Митрополит Антоний напомнил, что горы планов, многоречивость и пафос — незаменимые инструменты тех, кто не собирается действовать на самом деле.

"Почему порой после милой и, на первый взгляд, невинной болтовни мы чувствуем себя обессиленными? Никакой мистики. Есть единица энергии и силы для воплощения чего-либо. И, о чем-то рассказывая и сообщая заранее, мы расплескиваем энергию и силу на слова, а до дел руки уже просто не доходят или же не хватает сил, чтобы доползти пару метров до вершины. Потому деловые и обязательные люди интуитивно немногословны... Только по плодам мы можем узнать человека, отличить мнимого праведника от раскаявшегося грешника",- заключил архиерей.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, для чего человеку даруется богатство.