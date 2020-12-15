Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В РПЦ объяснили, почему выступают против сотрудничества Варфоломея с США

В РПЦ объяснили, почему выступают против сотрудничества Варфоломея с США

Александра Кудрявцева
14.12.20 18:02
1143
В РПЦ объяснили, почему выступают против сотрудничества Варфоломея с США

Главное: Патриарх Константинопольский опирается на поддержку США для действий, направленных на разрушение православного единства.

Детали: Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в интервью для греческой газеты «Катимерини», комментируя давление американских дипломатов на решения Патриарха Константинопольского, сообщает patriarchia.ru.

«Каждый Предстоятель Поместной Церкви выбирает, с кем ему работать. Если такая работа направлена на защиту интересов этой Церкви, на сохранение единства Православия, то почему же не сотрудничать?... Если бы речь шла о том, что Константинопольский Патриарх сотрудничает с Соединенными Штатами Америки для сохранения православных святынь, защиты своих интересов на собственной канонической территории, разве кто-то возражал бы? Думаю, нет. Но когда Патриарх Константинопольский опирается на внешнюю силу для действий, направленных на разрушение православного единства, на причинение ущерба Поместным Православным Церквам, с этим мы, конечно, не можем согласиться. Что же касается Русской Православной Церкви, мы же никуда не вторгаемся, ни у кого ничего не отторгаем. Мы только заботимся о том, чтобы сохранить ту Церковь, которую получили от наших предков», — отметил митрополит Иларион.

Владыка подчеркнул, что по мнению церковного народа, «после того, как Патриарх Варфоломей запустил раскольников в Софию Киевскую, что является кощунством и святотатством, он лишился доступа в константинопольскую Святую Софию».

Русская Православная Церковь считает, что превращение собора Святой Софии в мечеть — трагическое событие не только для Константинопольской Церкви, а для всего мирового Православия.

«Мы со скорбью наблюдаем, как те немногие уникальные мозаики храма Святой Софии, которые сохранились, сейчас завешены полотнищем, как скрыты от взглядов стены монастыря Хора, где, опять же, сохранились уникальные мозаики и фрески XIV века. К сожалению, к нашим публичным заявлениям на эту тему руководство Турции сейчас не прислушивается», — заключил митрополит Иларион.

В тему: В РПЦ напомнили об абсурдности заявлений Варфоломея, что в ПЦУ уйдут 25 архиереев УПЦ.

 
Тэги: Патриарх Варфоломей, новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

11.12.20 20:50

5 самых тяжелых, но важных фильмов о войне

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Неизвестный проект НАСА
14.12.20 17:39

Неизвестный проект НАСА

Автор: Русский еврей

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 14 декабря 2020 года

Главные новости за 14 декабря 2020 года
14.12.20 18:59
1058
Последние новости
14.12.20 20:14

Стала известна цена первого ноутбука от Nokia
14.12.20 18:59

Главные новости за 14 декабря 2020 года
14.12.20 18:10

Митрополит Иларион: Предстоятель УПЦ – человек, на которого надавить вообще невозможно
14.12.20 18:02

В РПЦ объяснили, почему выступают против сотрудничества Варфоломея с США
14.12.20 17:51

Польская Церковь в письме к УПЦ призвала к единству и преодолению расколов в Православии
14.12.20 17:51

Чаплыга о санкциях РФ против слуг народа: Порошенко, чтобы попасть под российские санкции, потребовалось 4,5 года, а Зеленскому хватило полтора
14.12.20 16:30

В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой
Фото и Видео
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
«Слуга народа» назвал Covid-19 вымышленной болезнью
«Слуга народа» назвал Covid-19 вымышленной болезнью
В Харькове заживо сгорели два человека
В Харькове заживо сгорели два человека
Под Киевом конфликт в автобусе из-за маски перерос в серьезную драку
Под Киевом конфликт в автобусе из-за маски перерос в серьезную драку
В Одесской области произошло кровавое ДТП: пострадали семь человек
В Одесской области произошло кровавое ДТП: пострадали семь человек
Стало известно, на каком месте находится Украина по смертности от коронавируса
Стало известно, на каком месте находится Украина по смертности от коронавируса
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских
Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.