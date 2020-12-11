Епископ УПЦ рассказал о различии патриотизма и этнофилетизма

Главное: Настоящий патриот — тот, кто исполняет Божьи заповеди.

По его словам, патриотизм — это любовь к своему народу, которая не сопровождается негативных отношением к представителям других народов. Этнофилетизм — принцип верховенства этнической принадлежности, когда любовь к Родине превращается в ненависть к другим народам. Этнофилетизм приводит к расколам.

«Именно так произошло в 1872 году, когда православные болгары в одностороннем порядке, не дождавшись одобрения Церкви-Матери (Константинопольского Патриархата) и всей Церковной полноты, провозгласили свою независимость, при этом опираясь лишь на один единственный аргумент — собственную национальную самобытность и этническое отличие от греков. Последствия не заставили себя ждать. На поместном соборе в Константинополе этнофилетизм был осуждён, а Болгарская Церковь оказалась в канонической изоляции от вселенского Православия, которая длилась аж до 1945-го, то есть более семи десятилетий», — рассказал владыка Виктор.

Как на проблему энофилетизма смотрит Евангелие? По словам владыки, на первый взгляд кажется, что Спаситель проявляет определённую национальную симпатию к Своим единоплеменникам. Например, когда говорит, что пришёл прежде всего «к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15:24). Также Господь уважительно называет апостола Филиппа подлинным израильтянином, «в котором нет лукавства» (Ин. 1:47).

Но в то же время, «в качестве примера настоящей веры и истинного благочестия Христос приводит представителей других народов. Вспомним хотя бы римского центуриона-язычника (смотр. Мф. 8:5–13) или милосердного самарянина (смотр. Лк. 10:25–37), одно только приближение к которому правоверные иудеи считали осквернением». «Что и говорить о Его беседе с женщиной-самарянкой у колодца праотца Иакова (смотр. Ин. 4)», — добавил архиерей.

«То есть во время Своей земной проповеди Господь сводит на нет всю национальную высокомерную монополию тогдашних иудеев и их "эксклюзивные" отношения с Богом. Да ещё и провозглашает, что исключительное право богообщения будет у них отобрано и отдано другим народам, способным приносить соответствующие духовные плоды (смотр. Мф. 21:33–44) — прежде всего веру, запечатлённую в делах любви».

По словам владыки Виктора, настоящим апогеем евангельского отношения к любой дискриминации, по расовому или половому, или классовому признаку, стала «удивительная по своей силе мысль апостола Павла, который в нескольких своих посланиях утверждает следующее: среди тех, кто пребывает со Христом и во Христе, больше нет ни иудеев, ни греков, ни варваров, ни скифов, ни обрезанных, ни необрезанных, ни господ, ни рабов, даже ни мужчин, ни женщин (смотр. Кол. 3:11; Гал. 3:28–29, 6:15; 1 Кор. 12:13 и др.)». И христианство — это новое единство, новое общество, новая идентичность, для которой всё и во всём Христос.

«Однако это совсем не отменяло этнической принадлежности. Ни греки, ни иудеи после пламенных посланий апостола Павла никуда не исчезли. И любить свой народ, родину и язык христианство никогда не запрещало», — продолжил он.

Епископ УПЦ также привёл в пример Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), который «запомнился не только как мудрый кормчий, пламенный проповедник и ревностный архипастырь». «Для миллионов православных украинцев он стал образцом настоящего патриота, который утверждал: "Любовь к родной, Богом данной земли, к её культуре и традициям — важная и неотъемлемая составляющая любви к Богу". Блаженнейший любил Украину всем сердцем, и эта любовь к своей Родине помогала ему строить независимую Украинскую Православную Церковь, укрепляя её авторитет в стране и за её границами и, одновременно, сохраняя в единстве с мировым Православием», — подчеркнул архиерей.

Оставаясь осознанно украиноцентричным архиереем, Митрополит Владимир вместо попыток объединить людей вокруг национальных символов, сплачивал всю Украину вокруг Христа, подчёркивая: «Настоящий патриот — тот, кто исполняет Божьи заповеди». А однажды в разговоре о разнице между патриотизмом и национализмом Блаженнейший Владимир привёл слова блаженного Августина: «Если на первом месте в твоей жизни будет Бог, тогда всё остальное будет на своих местах».

«Лично для меня и для многих наших верующих сограждан опыт последних лет доказал: сохранить светлое чувство патриотизма к своему народу от тьмы ненависти к другим может только память о Боге и Его правде. В свою очередь, когда Бог изгнан на периферию человеческого сердца, любые национальные соревнования легко превращаются в разрушительную деструкцию, способную уничтожить что угодно и кого угодно вокруг», — заключил епископ Виктор.