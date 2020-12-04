Управделами УПЦ рассказал, как избежать подмены понятий добра и зла

Главное: Для того, чтобы различать зло, нужно перестать самому его излучать.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«В наше время подмены понятий и тотальной лжи все труднее держаться добра и не спутать его со злом. Христианский писатель Клайв Льюис как-то сказал: „Казалось, дьявол должен был мешать людям делать добрые дела, но он нашел более хитрый ход — он теперь „добрые дела“ организовывает“. Эти слова очень близки к истине. Сегодня многие внешне добрые начинания имеют в основе далеко не благие намерения: благотворительность может быть, по сути, наживой, защита прав — угнетением, акции за справедливость — санкционированным разбоем», — отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, постепенно путем подмены ценностей людей приучают к завуалированному злу.

«Внешние лозунги и картинки перестают соответствовать содержимому, и за это никто не несет ответственность, этому уже никто не удивляется. Люди перестали бояться лгать друг другу. Главный девиз нашего века — продать товар, услуги, идею любой ценой, все методы хороши. Под видом благ нам порой преподносят циничные и опасные вещи, грань между добром и злом становится сегодня становится все тоньше и тоньше», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он призвал довериться Богу и искать Его воли, ведь «чем больше человек очищается от греха, смиряется, тем менее плотная завеса перед его глазами, тем яснее духовное зрение».

В тему: Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы.