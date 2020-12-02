Доктор Борменталь из фильма «Собачье сердце» умер от коронавируса

Главное: Умер известный актер Борис Плотников. Причиной смерти называют коронавирус.
Детали: В среду, 2 декабря, известный актер Борис Плотников скончался в возрасте 71 года. Причиной смерти называют коронавирус.
Как пишут российские СМИ, до этого неделю артист был на аппарате ИВЛ.
Всеобщую известность актер получил в 1988-м году после выхода фильма «Собачье сердце», где он сыграл доктора Борменталя.
Борис Плотников играл в московском Театре сатиры и МХТ имени Чехова.
Также зрители запомнили его роли в картинах «Михайло Ломоносов», «Лермонтов», «Кабала святош» и других фильмах.
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