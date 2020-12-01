Telegram готовит новую функцию

Главное: Новая функция появится в Telegram. Стали известны подробности.

Детали: Мессенджер Telegram запускает новую функцию для своих пользователей. Стали известны подробности.

Речь идет о групповых звонках.

Сообщается, что функция называется Голосовой чат (Voice chat).

Отмечается: «Такой чат может создать администратор на основе публичной группы. Общаться в нем смогут участники сообщества или администраторы: параметр задается перед звонком».

Известно, что голосовые чаты появились в бета-версии Telegram 7.3 для Android, но вскоре появятся и в релизе.

В тему: ранее мы писали, что президент Венесуэлы сообщил номер своего телефона.