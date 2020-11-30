В РПЦ отметили, что автокефалии для УПЦ не хотят верные Церкви

Главное: Единство с Русской Православной Церковью выражает волю верующих, духовенства и епископата Украинской Православной Церкви.

Детали: Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru.

«У Русской Православной Церкви нет никаких рычагов для того, чтобы удержать Киев в орбите Москвы — ни политических, ни финансовых, ни административных. Но есть воля епископата, духовенства и церковного народа Украинской Церкви на то, чтобы оставаться в единстве с Русской Церковью. Нам некоторые говорят: дайте автокефалию Украинской Церкви, отпустите ее — всем станет легче. Но если этого не хочет народ, не хотят архиереи, не хочет духовенство, как мы можем навязать автокефалию?», — подчеркнул митрополит Иларион.

Он призвал укреплять внутреннее единство Церкви и напомнил, как Русская Церковь получила автокефальный статус.

«Автокефальное бытие нашей Церкви началось, когда Патриархом Константинопольским была подписана уния с Римом и для Русской Церкви стало понятно: на тот момент она не может ничего ждать от этого Патриарха. Спустя полтора столетия Патриарх Константинопольский вместе с другими Восточными Патриархами уже как свершившийся факт признал автокефалию Русской Церкви и Патриаршество в ней», — отметил владыка.

Митрополит Иларион призвал молиться о вразумлении Константинопольского Патриарха, неканонические действия которого привели к расколу в православном мире, и нести людям свет Евангельской веры.

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