Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Предстоятель УПЦ расскажет о сути Рождественского поста

Предстоятель УПЦ расскажет о сути Рождественского поста

Александра Кудрявцева
26.11.20 16:14
154
Предстоятель УПЦ расскажет о сути Рождественского поста

Главное: Период Рождественского поста — время усилить молитву и дела милосердия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 28 ноября, в 05: 50 на «Интере».

«Мы, дорогие братья и сестры, вступаем в Рождественский пост. Этот пост является тем временем, когда мы, усиливая молитву, свое покаяние, исправляем себя. Желаю всем вам, чтобы мы провели это время в разумной сдержанности, добром, истинном покаянии. Чтобы мы приготовили себя к встрече великого праздника — Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, как влияют на человека реальный и виртуальный миры.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность чрезмерного погружения в виртуальный мир.

Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.11.20 09:15

Трудовые реформы соросят

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.11.20 09:43

Сборная Украины: и всё-таки технарь…

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Такая «победа» над Украиной хуже любого поражения, — швейцарские болельщики
26.11.20 16:51

Такая «победа» над Украиной хуже любого поражения, — швейцарские болельщики

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

СМИ прознали о сроках введения полного локдауна в Украине

СМИ прознали о сроках введения полного локдауна в Украине
26.11.20 12:53
1694
Последние новости
26.11.20 16:40

В УПЦ рассказали о «вакцине» от греха гордости для человека
26.11.20 16:37

Россия завезла на оккупированный Донбасс «юбилейный» «гуманитарный конвой»
26.11.20 16:14

Предстоятель УПЦ расскажет о сути Рождественского поста
26.11.20 16:13

Пользователи соцсетей опечалились «смертью» Мадонны, перепутав ее с Марадоной
26.11.20 15:47

Стало известно, когда Усик планирует вернуться в ринг
26.11.20 15:31

Новые школы, стадионы и учебные комплексы: как выглядит «Велике будівництво»-2020
26.11.20 15:26

Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен
Фото и Видео
Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен
Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен
Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен
Двое украинцев пытались провезти в трусах бриллианты на 15 млн гривен
Вратарь, которому Марадона забил тот самый гол рукой, резко высказался о покойном аргентинце
Вратарь, которому Марадона забил тот самый гол рукой, резко высказался о покойном аргентинце
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
На Киевщине мужчина совращал несовершеннолетних в автомобиле своей сожительницы
На Киевщине мужчина совращал несовершеннолетних в автомобиле своей сожительницы
Обнаженная женщина взобралась на шар у Офиса президента в Киеве
Обнаженная женщина взобралась на шар у Офиса президента в Киеве
Украинская любовница Немцова рассказала некоторые подробности его гибели
Украинская любовница Немцова рассказала некоторые подробности его гибели
Появилось забавное видео, как Трамп помиловал индеек
Появилось забавное видео, как Трамп помиловал индеек
Пьяный полицейский мажор на отцовском автомобиле снес детскую площадку во Львове
Пьяный полицейский мажор на отцовском автомобиле снес детскую площадку во Львове
Инопланетяне, спецслужбы, лечение навозом: доктор Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусе
Инопланетяне, спецслужбы, лечение навозом: доктор Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусе
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.