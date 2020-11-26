Предстоятель УПЦ расскажет о сути Рождественского поста

Главное: Период Рождественского поста — время усилить молитву и дела милосердия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 28 ноября, в 05: 50 на «Интере».

«Мы, дорогие братья и сестры, вступаем в Рождественский пост. Этот пост является тем временем, когда мы, усиливая молитву, свое покаяние, исправляем себя. Желаю всем вам, чтобы мы провели это время в разумной сдержанности, добром, истинном покаянии. Чтобы мы приготовили себя к встрече великого праздника — Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, как влияют на человека реальный и виртуальный миры.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, в чем опасность чрезмерного погружения в виртуальный мир.