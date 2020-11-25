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Новости > Центр Разумкова констатировал увеличение количества верующих УПЦ

Центр Разумкова констатировал увеличение количества верующих УПЦ

Александра Кудрявцева
25.11.20 16:15
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Центр Разумкова констатировал увеличение количества верующих УПЦ

Главное: Центр Разумкова впервые признал рост количества верующих УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом написал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич, комментируя исследование Центра Разумкова «Особенности религиозного и церковно-религиозного самоопределения граждан Украины: тенденции 2000-2020гг.».

Отмечается, что информационные материалы подготовлены к очередному заседанию постоянно действующего Круглого стола «Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений», который проходит 25 ноября 2020 года (онлайн).

«Следует отметить определенный рост количества верующих УПЦ (МП), к которым отнесли себя 22% православных (против 16% в 2019р.), или 14% (против 11%) опрошенных в целом. Рост количества верующих УПЦ (МП) фиксируется впервые с 2010г.», — говорится в документе.

Комментируя это исследование у себя в телеграм-канале, протоиерей Николай Данилевич подчеркнул: «едва ли не впервые Центр Разумкова признает рост УПЦ».

В то же время он отметил, что «Центр Разумкова дает социологию симпатий, а не реального количества верующих».

Об этом он сказал также, выступая на указанном Круглом столе сегодня.

Кроме того, священник привел статистику посещения храмов прихожанами УПЦ и ПЦУ, ссылаясь, в частности на исследования научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете (Германия) Николая Митрохина, которое он провел в докарантинный период, в феврале 2020-го. Согласно исследованию, богослужения в храмах УПЦ посещают в разы больше верующих, чем в других конфессиях.

В тему: Олег Карамазов призвал Президента защитить верующих украинцев от оскорбительных действий Патриарха Варфоломея.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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