Кипрский митрополит заявил, что решение Синода по ПЦУ «не имеет обязательной силы»

Главное: Кипрский митрополит Никифор заявил, что решение Священного Синода Кипрской Православной Церкви поддержать позицию архиепископа Хризостома по признанию ПЦУ— не обязательно.

Детали: Комментируя решение Синода Кипрской Церкви митрополит Никифор заявил, что компромиссное решение, которое он предложил не прошло, а принятое Синодом решение «не имеет обязательной силы», поскольку это «вопрос веры», сообщает издание «Ромфея».

Митрополит Никифор подчеркнул, что во время Синода были «зафиксированы разногласия», а окончательный результат — 9 против 6 голосов (при одном воздержавшемся).

По словам митрополита Никифора, «было принято предложение митрополита Пафосского. Мы выступили против его предложения, мы не согласились. Предложение касалось признания Епифания предстоятелем Киевским и всея Украины».

Владыка отметил, что синодальное решение «нас не связывает, у нас есть примеры в Православии, когда только один не согласился и впоследствии был оправдан: Марк Эфесский. Он не согласился и не подписал протокол синода, хотя все остальные подписали. История оправдала его, и в 1484 году Ферраро-Флорентийский собор был аннулирован, а Марк Эфесский стал святым нашей Церкви».

Как сообщалось ранее. сегодня Священный Синод Кипрской Церкви заявил, что «не возражает против решения его блаженства» архиепископа Хризостома о признании ПЦУ.

В то же время Священный Синод «надеется на более широкие консультации, в которых примут участие все (Поместные Церкви, — Ред.), чтобы пройти через нынешний кризис, который угрожает расколом Церкви Христовой».

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