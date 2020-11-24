Митрополит Антоний объяснил, как относиться к предательству Церкви со стороны бывших сторонников

Главное: Церкви не страшны предательства, она несокрушима и неизменна.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Золото очищается в огне. Церковь живет и благоухает исключительно во время гонений. На протяжении истории ее предавали и терзали, гнали и жгли. Но она выстаивала и выстоит до конца. Все нападки в адрес Церкви только усиливают ее значимость, возвышают над мирским, делают неуязвимой и непобедимой. Церковь живет по небесной логике, противостоящей земной, поэтому ограничить ее служение земными законами и подчинить только земным правилам, невозможно. Церковь живет не благодаря, а вопреки усилиям ее врагов и хулителей», — сказал митрополит Антоний.

Он напомнил, что гонители Церкви выступали под разными личинами и масками, а одной современных стала, к примеру, толерантность.

«Сами гонители, продвигающие идею толерантности, отнюдь не собираются быть толерантными по отношению к Истинной Церкви — двойные стандарты. Гонения становятся все изощреннее, размываются границы между истиной и ложью. Но Церковь Христова никогда не откажется от истины. Она не искажает ее в угоду толерантно в угоду сиюминутной политической обстановки», — подчеркнул управделами УПЦ.

По его словам, сегодня мы наблюдаем обострение противостояния постхристианской западной и все еще христианской восточной цивилизации.

«Очевидно, что Поместные Церкви, расположенные на территории постхристианских государств, цивилизаций, межгосударственных объединений, в странах, где размещены военно-политические блоки, поддаются всестороннему давлению и влиянию политических и экономических элит. Кто-то не выдерживает — уступает в угоду мнимого спокойствия, но в результате обретает лишь укор совести, если она осталась, конечно, и потерю авторитета и доверия не только среди своих братьев, но и среди покровителей», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что предательство порождает другие предательства и «здравомыслящий человек не станет доверять человеку, вступившему на этот путь — предатель становится прокаженным».

«Когда все спокойно, легко быть верным, заявлять о своей солидарности, приверженности, но в час испытаний каждый показывает свое истинное лицо, делает личный выбор в пользу земной или жизни вечной. Мы живем в исторические времена и являемся свидетелями эпохальных событий вселенского масштаба. Трагический раскол православного мира, православной семьи, происходящий на наших глазах, подобен расколу ХI века, который привел к отпадению от Вселенского Православия Римского Престола. Но никакие потрясения не способны разрушить Церковь и прекратить ее миссию», — заключил митрополит Антоний.

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