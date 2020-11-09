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Новости > Армяне Украины усиливают поддержку Армении в конфликте в Нагорном Карабахе

Армяне Украины усиливают поддержку Армении в конфликте в Нагорном Карабахе

Александр Панько
08.11.20 23:16
556
Армяне Украины усиливают поддержку Армении в конфликте в Нагорном Карабахе

Главное: Сразу несколько мероприятий в поддержку Армении в конфликте в Нагорном Карабахе прошли в Киеве.

Детали: В Киеве прошел ряд мероприятий, посвященных помощи Армении. Как сообщают Aspekty.net, молитву за мир 8 ноября в Часовне Србоц Наатакац в Киеве возглавил глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян. После литургии, которую провел настоятель Армянской церкви Киева Отец Карапет Гарибян, армянской молодежью была организована благотворительная ярмарка, на которой каждый желающий мог приобрести изделия с национальной символикой, одежду с иллюстрациями армянских дизайнеров, армянские сладости и многое другое.

Согласно информации организаторов, все вырученные средства с продаж направляются в благотворительный фонд для помощи пострадавшим в ходе войны.

На мероприятии присутствовали председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Чрезвычайный и Уполномоченный посол Армении в Украине Тигран Сейранян, председатель Киевской армянской общины Норик Геворкян, армянская молодежь, преподаватели воскресной школы и другие члены диаспоры.

«Все, кто хочет узнать о деятельности Союза армян Украины, могут прийти к нам в офис и получить точные данные о гуманитарной помощи, которая регулярно передается в Армению и Арцах. Сейчас каждый должен делать все, что в его силах для защиты нашей исторической Родины», — заявил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян.

Посол Армении в Украине Тигран Сейранян в ходе интервью украинским телеканалам напомнил, что в истории было много захватчиков, много известнее Алиева, которые громко заявляли об успехах, но всем известно, как они кончили. «Можно уверенно констатировать, что ВС Азербайджана в купе с турецкими военными и наемниками-террористами с Ближнего Востока не контролируют Шуши благодаря воинскому искусству и храбрости Армии Обороны Арцаха, резервистов и ополченцев», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что литургии за мир в Карабахе в армянских храмах Украины проводятся регулярно.

В тему: Практически с первых дней войны в Киеве и Ереване работают оперативные штабы Союза армян Украины, которые оказывают помощь соотечественникам в Армении. В состав рабочей группы вошли: руководитель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, а также волонтёры из Армении.

На данный момент в Армению уже доставлено несколько сотен тонн грузов.

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, Нагорный Карабах, война, Вилен Шатворян, Союз армян Украины, гуманитарная помощь

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