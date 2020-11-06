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Новости > Митрополит Антоний рассказал о том, каким он запомнил черногорского митрополита Амфилохия

Митрополит Антоний рассказал о том, каким он запомнил черногорского митрополита Амфилохия

Александра Кудрявцева
06.11.20 16:15
389
Митрополит Антоний рассказал о том, каким он запомнил черногорского митрополита Амфилохия

Главное: Черногорский митрополит Амфилохий был национальным духовным лидером, настоящим отцом православного народа и выдающимся богословом.

Детали: Православие черногорской земли нераздельно связано с владыкой Амфилохием. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Он был настоящим отцом народа. Проповеди владыки Амфилохия были всегда наполнены такой внутренней евангельской силой и любовью, были настолько актуальны и своевременны, что люди воспринимали его слова как обращенные лично к ним. Он был близким и родным каждому. Любовь к людям, забота о своей пастве проявлялась постоянно», — рассказал митрополит Антоний.

Он поделился историей, когда владыка Амфилохий после Божественной литургии «в свои 82 года весь день находился на ногах в окружении постоянно приходящих людей, которые хотели его поздравить».

Митрополит Антоний рассказал об уникальности монашеского пути митрополита Амфилохия.

«Он общался со святыми, которые сегодня уже канонизированы Церковью. Был духовным учеником преподобного Иустина (Поповича) и преподобного Паисия Святогорца. Их объединяла духовная дружба, единство духа. Подвижник нашего времени. Смелый и искренний противник любых церковных расколов. Конечно, по-человечески хотелось, чтобы такие мужественные люди, сильные, авторитетные, а он был один из самых авторитетных богословов и иерархов во всем православном мире, были подольше с нами. Его слова в защиту канонического устройства, особенно это касается нашей украинской ситуации, всегда были очень веские и точные. На него ориентировалось много иерархов других Поместных Церквей», — отметил владыка Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что православие черногорской земли нераздельно связано с владыкой Амфилохием.

«Он стал архиереем, когда пал социалистический режим и его усилиями возрождалась церковная жизнь: строились храмы, открывались монастыри. Более 700 восстановленных храмов и монастырей после такой разрухи и запустения. Зная его духовный уклад и любовь к монашеству, много людей приезжало в Черногорию из разных уголков земли, чтобы принять монашеский постриг из его рук. Он постригал каждого и каждую лично. Много выходцев было и из России, Украины, Беларуси», — подчеркнул митрополит Антоний.

По словам владыки, у него возникло ощущение, что вся страна была на похоронах митрополита Амфилохия.

«Главное ощущение на похоронах — соединение несоединимого. С одной стороны, многотысячная плачущая толпа, причем плачут все — дети, взрослые, юноши. Но от этого плача нет уныния. Плач от безысходности, раздирающий душу — это одно. А здесь был плач светлый, наполняющий надеждой», — поделился митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что мужество и непоколебимость в вере почившего владыки Амфилохия — пример для всех православных.

«Сейчас сложная страница в истории Церкви. Как украинская, так и черногорская Церкви испытывают гонения, захваты. Вспомним, как вел себя митрополит Амфилохий всё это время. Когда прошлая власть черногорская и приняла решение про захват имущества Сербской Православной Церкви, владыка мужественно встал на защиту. Настоящее чудо! Когда владыка узнал, что кого-то арестовали, он пришел в полицию и сказал: меня арестуйте, а их отпустите, я зачинщик этого всего. Несмотря на свои годы и болезни, он не прятался, а был готов сесть в тюрьму, только бы отпустили тех людей. Мужество и чистота — вот пример для подражания. Добрый и твердый. Настоящий Воин Христов!», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Предстоятель УПЦ рассказал о том, каким запомнил черногорского митрополита Амфилохия.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, Митрополит Амфилохий

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