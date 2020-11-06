Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Армяне Украины направили 100 тонн гуманитарной помощи в Ереван

Армяне Украины направили 100 тонн гуманитарной помощи в Ереван

Александр Панько
06.11.20 02:41
285
Армяне Украины направили 100 тонн гуманитарной помощи в Ереван

Главное: Армяне Украины продолжают оказывать гуманитарную помощь своей исторической Родине.

Детали: Накануне в Ереване встретили 5 грузовиков (100 тонн) гуманитарного груза из Украины. Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на исполнительного директора Союза армян Украины Овакима Арутюняна, к отправке в Армению готовятся ещё 40 тонн груза.

Среди уже оказанной помощи родине — автомобили скорой помощи, реанемобили-внедорожники, генераторы, медицинское оборудование, продукты питания, аптечки, одежда, инвалидные коляски и стройматериалы.

Гуманитарная помощь Союза армян Украины Еревану

«Более 2 500 человек ежедневно обеспечиваются питанием и необходимой помощью от Союза армян Украины. Более 100 семьям помогли с жильем», — отметил Арутюнян.

Как напоминает издание, практически с первых дней войны в Киеве и Ереване работают оперативные штабы Союза армян Украины, которые оказывают помощь соотечественникам в Армении. В состав рабочей группы вошли: руководитель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, а также волонтёры из Армении.

На данный момент в Армению уже доставлено несколько сотен тонн грузов.

В тему: 7 октября 2020 года Союз армян Украины открыл штаб в Ереване с целью оказания помощи всем пострадавшим в ходе вооруженного противостояния с Азербайджаном.

Тэги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, война, помощь, Союз армян Украины

Комментарии

Статьи

05.11.20 09:28

В чем польза и вред гаджетов для детей?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.11.20 08:09

«Барселона» – «Динамо»: мечта, едва не ставшая явью

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины
06.11.20 01:46

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 5 ноября 2020 года

Главные новости за 5 ноября 2020 года
05.11.20 18:59
878
Последние новости
06.11.20 02:41

Армяне Украины направили 100 тонн гуманитарной помощи в Ереван
05.11.20 23:54

Лига Европы: «Заря» дома крупно проиграла греческому АЕКу
05.11.20 20:53

На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
05.11.20 19:14

Трамп потребовал остановить подсчет голосов и нарвался на критику европейцев
05.11.20 19:06

Медведчук: Законопроекты по КСУ антиконституционны и не могут быть приняты в Раде
05.11.20 18:59

Главные новости за 5 ноября 2020 года
05.11.20 18:56

СМИ обвинили украинский офис МВФ в работе на Кремль
Фото и Видео
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
Под Радой сцепились «слуги народа»
Под Радой сцепились «слуги народа»
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.