Армяне Украины направили 100 тонн гуманитарной помощи в Ереван

Главное: Армяне Украины продолжают оказывать гуманитарную помощь своей исторической Родине.

Детали: Накануне в Ереване встретили 5 грузовиков (100 тонн) гуманитарного груза из Украины. Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на исполнительного директора Союза армян Украины Овакима Арутюняна, к отправке в Армению готовятся ещё 40 тонн груза.

Среди уже оказанной помощи родине — автомобили скорой помощи, реанемобили-внедорожники, генераторы, медицинское оборудование, продукты питания, аптечки, одежда, инвалидные коляски и стройматериалы.

«Более 2 500 человек ежедневно обеспечиваются питанием и необходимой помощью от Союза армян Украины. Более 100 семьям помогли с жильем», — отметил Арутюнян.

Как напоминает издание, практически с первых дней войны в Киеве и Ереване работают оперативные штабы Союза армян Украины, которые оказывают помощь соотечественникам в Армении. В состав рабочей группы вошли: руководитель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, а также волонтёры из Армении.

На данный момент в Армению уже доставлено несколько сотен тонн грузов.

В тему: 7 октября 2020 года Союз армян Украины открыл штаб в Ереване с целью оказания помощи всем пострадавшим в ходе вооруженного противостояния с Азербайджаном.