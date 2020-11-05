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Новости > Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием

Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием

Александра Кудрявцева
05.11.20 13:13
808
Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием

Главное: Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сегодня исполняется 76 лет.

Детали: На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Многая и благая лета! Пусть Господь дает Вам силы и здоровье, чтобы в эти тяжелые времена для Украины наша УПЦ выстояла, укрепилась и сплотилась. Пусть Господь хранит Украину и нашу православную веру», — пожелал Григорий Маминчук.

«Дорогой наш Блаженнейший Онуфрий! С Днем рождения! Многая и благая лета! Милости и помощи Божией вам во всем! Крепкого здоровья, мира, радости, добра и всего самого-самого светлого! С Днем рождения!», — пишет Анна Шевчук.

«Многая и благая Вам лета, наш дорогой и многоуважаемый Владыка Онуфрий. Благодарим Господа Бога за доброго наставника, за Ваши поучительные наставления, за Ваши мудрые слова», — поздравляет Блаженнейшего Людмила Панченко.

«Долгих лет жизни. Вы — кремень, образец истины, непоколебимости твёрдости! Вы — сила, молитва, защита и ходатай! С днём рождения Вас!», — написала пользователь Ирина Тк.

«Многая лета Ваше Блаженство, наш дорогой светильник Божий, наш верный Предстоятель», — написала Анна Козарь.

«Спасибо Богу за милости его, и поздравляем нашего дорогого и любимого пастыря с Днем рождения! Пусть милостивый Господь дарует благодать, здоровья, радости духовной и многая лета вести нас, Ваших чад духовных, путем спасения. Будьте благословенны и хранимы Богом», — желает Наталья Перегуда.

В социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи желают Пастырю мира и здоровья на многая лета.

«Владыко дорогой! Многая и благая лета Вам! Пусть Господь продлит Ваши дни, чтобы Вы послужили нашим православным во Славу Божию!», — пишет пользователь garagalivia.

«Многая лета нашему папе. Очень любим», — пишет пользователь kriss_88_tina.

«Здравия и долгая и благая лета нашему дорогому Блаженнейшему Владыченьке, дорогому отцу! Испола эти деспота!», — поздравляет Лариса Григорьева.

«Многая и благая лета! Низкий поклон Вам, дорогой Владыка, за Ваши труды. С таким Пастырем нам ничего не страшно. Вы — наше спасение», — написала пользователь Мария Дуда.

В тему: Предстоятель УПЦ сегодня отмечает 76-летие.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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