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Новости > В «Слуге народа» отрицают, что украинско-турецкое соглашение имеет отношение к конфликту в Карабахе

В «Слуге народа» отрицают, что украинско-турецкое соглашение имеет отношение к конфликту в Карабахе

Александр Панько
26.10.20 09:13
1055
В «Слуге народа» отрицают, что украинско-турецкое соглашение имеет отношение к конфликту в Карабахе

Главное: Представитель «Слуги народа», народный депутат Дарья Володина утверждает, что украинско-турецкое военное соглашение не повлияет на конфликт в Нагорном Карабахе. По ее словам, оно было подготовлено задолго до начала нынешних военных действий.

Детали: Украинско-турецкое военное соглашение готовилось задолго до недавно вспыхнувшей войны в Нагорном Карабахе и не имеет никакого отношения к данному конфликту. Об этом в интервью AnalitikaUA.net заявила депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Слуги народу», заместитель главы группы дружбы с Арменией Дарья Володина. По ее словам, в эпоху информационных войн, заказчики которых тщательно стараются настраивать друг против друга целые государства, важно сохранять трезвость ума и не поддаваться на провокации.

«Тезисы отдельно взятых политиков о возможной военной помощи Украины Азербайджану были опровергнуты на самом высоком уровне, так что все спекуляции на эту тему считаю абсолютно исчерпанными», — заявила политик, пожелав армянскому народу скорейшего мира.

«Уверена, правда непременно восторжествует и искренне надеюсь, что дети Нагорного Карабаха уже очень скоро смогут уснуть под мелодии колыбельных своих матерей, а не под оглушительную канонаду», — заключила Володина.

Как напоминает издание, ранее она уже обращалась к сторонам конфликта сесть за стол переговоров и сберечь жизни людей. При этом украинские эксперты Олег Саакян и Максим Царенко уже обратились к теме военного соглашения с Турцией, подчеркнув, что оно не является союзническим, речь идет о прагматичном сотрудничестве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране, и призвал Азербайджан и Армению к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Справка: Дарья Володина возглавляет крупнейшее межфракционное объединение в Верховной Раде Украины. Депутат является автором около 30 законопроектов, среди них и о признании Геноцида армян.

В тему: Армяне Украины создали штаб для помощи Армении. 7 октября 2020 года в Ереване начал работу штаб Союза армян Украины во главе с Виленом Шатворяном.

Тэги: Армения, Азербайджан, Турция, Нагорный Карабах, война, новости Украины, Слуга народа, Дарья Володина

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