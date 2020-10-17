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Новости > Политолог: Новое военное соглашение Украины и Турции не связано с событиями в Карабахе

Политолог: Новое военное соглашение Украины и Турции не связано с событиями в Карабахе

Агата Кловская
17.10.20 13:26
193
Политолог: Новое военное соглашение Украины и Турции не связано с событиями в Карабахе

Подписанию соглашения с Турцией предшествовал долгий период его подготовки и согласования, который начался еще в прошлом году, и оно никак не связано с событиями в Карабахе. Об этом в интервью AnalitikuaUA.net заявил украинский политолог Олег Саакян.

«Пока не опубликован текст документа, сказать что-либо конкретно сложно. Недавно, 5 сентября было подписано схожее соглашение с Румынией, еще с девяностых есть подобные соглашения со многими странами, в частности, с Грузией, и они не содержат никаких крамол, то и тут их ожидать не приходится. Речь идет о прагматичном сотрудничестве, а не о союзничестве. Скорее всего, это соглашение больше сконцентрировано на военно-техническом сотрудничестве, которое в последние годы взаимовыгодно развивалось. Ведь как у Украины есть ряд звеньев ВПК, сотрудничество с которыми для Турции крайне интересно. Например, это касается самолётов и двигателей, танкостроения. Так и для Украины представляет интерес ряд турецких разработок, например, ударные беспилотники», — отметил политолог.

По словам Саакяна, для Украины крайне важным является налаживание сотрудничества в сфере ВПК с различными странами для замещения недостающих звеньев в следствии разрыва производственных связей с РФ, что отразилось на целых направлениях отрасли.

«Также, на фоне оккупации Крыма, это может быть сотрудничество вокруг обеспечения безопасности в акватории Черного моря. Во многом этот же вопрос в фокусе и недавнего соглашения о военном сотрудничестве с Румынией», — заключил Саакян.

Напомним, представители Украины и Турции подписали ряд документов о сотрудничестве в оборонной сфере во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в пятницу, 16 октября

Тэги: Украина, Армения, Турция, Нагорный Карабах

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