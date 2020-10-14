Украинский политолог о карабахском конфликте: возникла ситуация, когда наши «мерила» сюда уже не подходят

Ситуация армяно-азербайджанской войны ставит целый ряд сложных вопросов. Об этом зафвил украинский политолог Олег Саакян отвечая на вопрос ведущей телеканала Прямий. Как передают Аспекты, Саакян напомнил, что история карабахского конфликта длится не 30 лет, а намного дольше.

По словам эксперта, возникла ситуация, когда наши (украинские) «мерила» сюда уже не подходят. «Ими невозможно измерить этот конфликт. На стороне Армении — Франция и Греция, на стороне Азербайджана — Пакистан, Афганистан и Турция. Этот компас крутится и неизвестно как он геополитически повернется».

Саакян также указал на реакцию мировых игроков на сообщения об участии в конфликте боевиков из Ближнего Востока.