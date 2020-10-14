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Новости > Украинский политолог о карабахском конфликте: возникла ситуация, когда наши «мерила» сюда уже не подходят

Украинский политолог о карабахском конфликте: возникла ситуация, когда наши «мерила» сюда уже не подходят

Агата Кловская
14.10.20 19:10
813
Украинский политолог о карабахском конфликте: возникла ситуация, когда наши «мерила» сюда уже не подходят

Ситуация армяно-азербайджанской войны ставит целый ряд сложных вопросов. Об этом зафвил украинский политолог Олег Саакян отвечая на вопрос ведущей телеканала Прямий. Как передают Аспекты, Саакян напомнил, что история карабахского конфликта длится не 30 лет, а намного дольше.

По словам эксперта, возникла ситуация, когда наши (украинские) «мерила» сюда уже не подходят. «Ими невозможно измерить этот конфликт. На стороне Армении — Франция и Греция, на стороне Азербайджана — Пакистан, Афганистан и Турция. Этот компас крутится и неизвестно как он геополитически повернется».

Саакян также указал на реакцию мировых игроков на сообщения об участии в конфликте боевиков из Ближнего Востока.

 

Утром 27 сентября азербайджанские войска пошли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения в Арцахе, наталкиваясь на решительный отпор армянских ВС. Интенсивные бои велись в южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта. Обстрел велся также по мирному населению и гражданским инфраструктурам, в том числе, в Степанакерте, Шуши, Гадруте и других населенных пунктах. К азербайджанской агрессии присоединились ВС Турции, а также завербованные ею иностранные наемники-террористы, о чем неоднократно заявляла армянская сторона.

Азербайджанская сторона понесла потери в живой силе (5489 убитых, тысячи раненых) и военной технике, в частности, уничтожено 541 единица различной бронетехники, 4 РСЗО «Смерч», «Ураган», 4 единицы ТОС-1А, 176 БПЛА, 16 вертолетов, 19 самолетов. По данным оборонных ведомств Армении и Арцаха, во время отражения агрессии азербайджанских ВС погибли более 530 армянских военнослужащих, несколько сот человек ранены. В результате военных преступлений Азербайджана убиты около 30 и ранены более 100 мирных жителей Арцаха.

10-го октября по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова была достигнута договоренность о прекращении огня с 12:00 10-го октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Армения и Азербайджан при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

В Арцахе и Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

Тэги: Украина, общество, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах

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