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Новости > Священники УПЦ отпели курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Священники УПЦ отпели курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Александра Кудрявцева
08.10.20 12:20
175
Священники УПЦ отпели курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Главное: Священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими под Чугуевом курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, отпевания прошли в разных епархиях Украинской Православной Церкви.

В Житомирской области, в Озерном, 7 октября состоялся чин погребения погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Дмитрия Студинского. Заупокойную молитву отслужили священники Житомирского благочиния в Кирилло-Мефодиевском храме поселка Озерное.

В Винницкой области 7 октября в селе Новожитов простились с курсантом Максимом Хомячуком, сообщает сайт Тульчинской епархии. Отпевание совершили священники Оратовского церковного округа.

в Харьковской епархии 6 октября совершили отпевание младшего сержанта Дмитрия Андрущенко, который погиб в авиакатастрофе под Чугуевом.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия отпевание военнослужащего было отслужено священнослужителями Богодуховского благочиния на кладбище села Крысино Харьковской области.

В Миргороде 6 октября в Иоанно-Богословском храме совершили чин отпевания курсанта Андрея Роспотнюка, сообщила пресс-служба Полтавской епархии.

"Андрей Роспотнюк, который всего месяц назад отпраздновал двадцать первый день рождения, с детства представлял себя военным, мечтал защищать просторы украинского неба, — напомнили в епархии.

Как сообщалось ранее, 25 сентября при заходе на посадку около 20.50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет АН-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба — всего 27 человек, 26 из которых погибли.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, что означает нынешний статус УПЦ и возможно ли его изменение.

 
 
Тэги: авиакатастрофа, новости православия, УПЦ

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