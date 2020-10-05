Предстоятель УПЦ объяснил, что делать, когда нет желания молиться

Главное: Мир требует от человека отдавать лучшие силы и время, чтобы он не молился и не служил Богу, потому важно всегда быть обращенным к Нему.

Детали: Об этом Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Мы учимся тому, что в жизни человека есть преграды, есть соблазны, которые он должен перенести, над которыми он должен стать победителем, — отметил Предстоятель. — Против человека, который идет по пути спасения, выступает мир и дьявол. Мир требует от человека, чтобы он отдавал ему лучшие силы, лучшее время, чтобы он не молился и не служил Богу. Дьявол притягивает человека к себе ложью».

«Когда человек сам идет к дьяволу, то Господь попускает, чтобы дьявол к нему прикоснулся. Если Бог не попустит, то дьявол ничего не сможет сделать человеку. Если бы дьявол действовал по своему желанию, то нас бы давно уже никого не было на земле, он бы нас всех погубил. Но когда человек получает хороший урок из того, что приблизился к дьяволу, Господь его освобождает», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Именно поэтому важно жить так, чтобы мы всегда были повернуты к Богу, отметил Предстоятель. Ведь когда человек отворачивается от Бога, то «поворачивается к дьяволу и сам себе вредит».

«Если Господь говорит, что не хочет, не благоволит, чтобы человек отворачивался от Него, то не потому, что Ему нужно наше лицо, наше присутствие. Нам это нужно, поскольку Бог любит нас больше, чем мы себе можем представить, то когда мы себе делаем плохо, Бога это обижает... Поэтому не надо оскорблять Бога, который есть Милосердие, и надо стараться всегда быть обращенными к Богу», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Быть обращенным к Богу, пояснил Архипастырь, значит молиться, поститься, читать Священное Писание и заставлять себя делать добрые дела, даже если не хотим.

«Тогда Божия сила, благодать Божия будет оберегать нас от всех соблазнов, которые встречаются на нашем пути, и мы сподобимся быть причастниками вечного спасения в Царстве Небесном во Христе Иисусе Господе нашем», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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