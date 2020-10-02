После неудачных дебатов Трамп подхватил коронавирус у своей помощницы

Главное: Президент и первая леди США Дональд и Мелания Трампы заразились коронавирусом. Незадолго до этого положительный результат теста на COVID-19 получила помощница главы государства Хоуп Хикс, сопровождавшая его дебатах, которые закончились не совсем удачно для него.

Детали: Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. «Сегодня ночью Мелания и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе», — написал он на своей странице в Twitter.

Это случилось через несколько часов после того как он сообщил о коронавирусе у своей помощницы Хоуп Хикс, «Хоуп Хикс, которая так усердно работала без перерывов, только что получила положительный результат на COVID-19. Это ужасно» — написал Трамп, добавив, что они с женой сдали тест и в ожидании результатов уходят на карантин.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на врача Белого дома Шона Конли, Трамп и Мелания на данный момент чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в самоизоляции на время выздоровления. При этом он подчеркнул, что «президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев».

Врач добавил, что он вместе с командой медицинских специалистов будет внимательно следить за состоянием Трампа и его жены.

Как сообщает «Украинская правда», по данным американских СМИ, положительный результат на теста она получила в среду, 30 сентября. До этого она сопровождала президента США на дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом.

В тему: 30 сентября 2020 года кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов. Спор получился очень жарким и в итоге негативно сказался на рейтинге действующего главы государства.

При этом 15 октября в Майами должен состояться второй тур дебатой, а 22 октября в Нэшвилле — третий.