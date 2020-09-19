США и Россия заявили о своих правах на Луну и Венеру

Главное: По мнению главы NASA Джима Брайденстайна, США имеют право на добычу полезных ископаемых на Луне. Тогда как руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил Венеру «русской планетой».

Детали: Руководитель NASA Джим Брайденстайн считает необходимым установить на Луне нормы поведения, которые соответствуют американским ценностям. При этом, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на выступление в Центре стратегических и международных исследований США, он объяснил, что под понятием «американские ценности» имеет ввиду не то, «что уникально только для Америки», а то, «что важно для всех нас, — открытость в науке».

По его мнению, именно такие нормы помогут успешному международному взаимодействию на Луне.

При этом Бернстайн, как сообщает РИА Новости, сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца: когда вы прилагаете усилия и деньги для добычи тунца в океане, то вашим становится тунец, а не океан. Тот же принцип, по его мнению, должен применяться и к ресурсам Луны. И то, что США добывают здесь ископаемые не означает, что естественный спутник принадлежит Соединенным Штатам.

Кроме того, глава NASA подчеркнул, что добывать ископаемые на Луне абсолютно легально и соответствует Договору о космосе 1967 года.

Между тем, как сообщает ТАСС, в России заявили о правах на Венеру. «Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, указав, что его страна была первой запустившей аппарат к планете.

На данный момент, по его словам, Россия рассматривает планы по запуску отдельной миссии на Венере вне зависимости от другой программы — «Венера-Д», — которую «Роскосмос» разрабатывает совместно с США.

«Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов», — заключил Рогозин.

В тему: В сентября 2020 года Международная группа исследователей из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) заявила об обнаружении на Венере следов жизнедеятельности живых организмов.

Напомним: В начале 2012 года заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити рассказал, что советские зонды засняли в 70-х и 80-х годах прошлого века на поверхности Венеры объекты, обладающие «свойствами живых существ». Серии телевизионных панорам Венеры были получены аппаратами «Венера-9» и «Венера-10» в 1975 году, а затем «Венера-13» и «Венера-14» в 1982 году. На этих панорамах были обнаружены объекты размером 0,1-0,5 метра, которые в процессе проведения съемок изменялись. При этом отмечается, что просто шумом такие объекты было бы очень тяжело объяснить. Среди заинтересовавших ученого объектов — меняющий форму диск, черный лоскут и «скорпион».