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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, чем опасно маловерие в молитве

Митрополит УПЦ объяснил, чем опасно маловерие в молитве

Александра Кудрявцева
17.09.20 15:10
247
Митрополит УПЦ объяснил, чем опасно маловерие в молитве

Главное: Молитва же, перемешанная с полуверием и недоверием, не имеет той силы, которая должна быть ей присуща. Об этом написал митрополит УПЦ Лука.

Детали: Молитва современных верующих не имеет той силы, которая была у первых христиан, поскольку наполнена маловерием и страхом за будущее.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Telegram-канале.

«Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь, повелел им не брать с собой ничего, что могло бы их подстраховать в случае каких-либо непредвиденных жизненных обстоятельств. Спаситель запретил ученикам брать с собой деньги, запасную одежду и обувь — все то, что могло помочь им выжить в том случае, если бы что-то пошло не так. Апостолы отправились в путь буквально „на авось“. Они не знали, кто их накормит, где они будут ночевать, выдержит ли их одежда все сложности трудного путешествия. Единственное, что у них было — это слово Христа: „Идите“. И они пошли, преодолев свой страх и нерешительность, а вера, которой были наполнены их сердца, наделяла силой их молитвы», — отметил владыка Лука.

По его словам, у каждого верующего, по сути, есть на выбор два варианта жизни: или мы живём, положившись во всём на волю Божию, или же рассчитываем только на свои силы, умения и навыки.

«Сегодня сложно найти человека, который мог бы жить, полагаясь во всём до конца на Бога, — продолжил архиерей. — Как правило, даже верующие люди про запас держат у себя какую-то страховочную подушку на тот случай, если вдруг Бог „забудет“ выполнить Свои обещания. Но Бог ничего не забывает. И Он видит наше малодушие, маловерие и тот страх, с которым мы живём, беспокоясь за своё будущее».

Молитва же, перемешанная с полуверием и недоверием, не имеет той силы, которая должна быть ей присуща.

«Не Бог, а мы с вами виноваты в том, что не имеем той веры, которая могла бы сделать нас руками Бога на земле. Снова и снова говорит нам Господь: „Не бойтесь, Я с вами до скончания века“. Каждый раз, когда мнительность и страх начинают сковывать наши души, пускай эти слова Спасителя звучат в нашем сердце: „Не бойтесь!“», — пожелал митрополит Лука.

В тему: В УПЦ прокомментировали высказывания украинских политиков о детях «низкого качества».

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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