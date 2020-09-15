Хозяйкам на заметку: диетолог объяснила, какие блюда нельзя готовить в фольге

Главное: Как готовить еду в фольге? Важные нюансы рассказала диетолог.

Детали: Российский ученый-диетолог Екатерина Бурляева поведала, как правильно готовить еду в фольге, и какие существуют при этом нюансы. Ее цитируют местные СМИ.

Она пояснила следующее: «Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами».

При этом эксперт предупреждает: «Техническая фольга может быть покрыта иначе – герметиком или другими непищевыми веществами. В такую фольгу в процессе приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму».

Специалист подчеркивает: «В алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима – уксусная или лимонная, так как она может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду».

Диетолог резюмирует: «В остальных случаях и хранить в холодильнике, и запекать в фольге абсолютно безопасно. Продукт дольше сохранит свои вкусовые качества и будет защищен от посторонних запахов».

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