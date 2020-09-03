Митрополит Антоний объяснил, как христианство повлияло на мир

Главное: Борьба за права так называемых «сексуальных меньшинств» выродилась в борьбу с традиционными ценностями и даже самим биологическим понятием пола.

Детали: Если в мировом обществе и происходило некоторое смягчение нравов, то его причиной было христианское учение о любви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Когда-то могло казаться, что нравы цивилизации из столетия в столетие целенаправленно смягчаются. И во многом это действительно так: уже очень давно отменено рабство, никого не сжигают на кострах за инакомыслие, да и сама смертная казнь во многих странах отменена. Мужчины и женщины в так называемом „цивилизованном мире“ равноправны. Казалось бы, ещё немного и наступит либеральный рай земной. Но так ли это на самом деле?», — отметил митрополит Антоний.

«Борьба за равенство рас превратилась в безнаказанность и практически легализацию разбоя, как в эти дни в США. Борьба за равенство полов показала уродливый лик радикального феминизма, который всех мужчин от мала до велика объявляет насильниками и угнетателями. Борьба за права так называемых „сексуальных меньшинств“ выродилась в борьбу с традиционными ценностями и даже самим биологическим понятием пола. Борьба за права детей стала борьбой с родителями и самим институтом семьи», — продолжил управделами УПЦ

Владыка объясняет почему так происходит.

«Из Священного Писания мы знаем, что этот земной мир вследствие грехопадения наших прародителей несправедлив и грех в той или иной мере будет царствовать в нем до самого конца.

И если в мировом обществе и происходило некоторое смягчение нравов, то его причиной было христианское учение о любви. Хотя, конечно, мы понимаем, что построение Царства Божия на Земле невозможно и что подлинное Царство Божие наступит лишь после второго пришествия Христа уже в ином одухотворенном мире.

Но нынешние мнимые благодетели человечества стараются построить именно земной рай. Что немаловажно — построить его без Христа-Спасителя, а порой и вопреки Ему», — объясняет митрополит Антоний.

По словам Владыки, именно поэтому все их благие намерения обречены. «Именно поэтому все их, казалось бы, благородные цели вырождаются в самые гнусные и отвратительные деяния.

Вспомним, что говорит Господь: „Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас“. Задумаемся над этим. Сам Господь призывает нас к Себе, чтобы решить наши проблемы. Только Он властен сделать это во всей полноте, а не фанатичные активисты, медийные благодетели или лицемерные политики», — продолжил управделами УПЦ

«И ещё Он говорит: „без Меня не можете творить ничего“. Вот и выходит, что там, где нет Христа, а лишь человеческие страсти, всякое благое желание превратится в прах и мерзость. От чего да сохранит нас всех Господь», — заключил митрополит Антоний.