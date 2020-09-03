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Митрополит Антоний объяснил, как христианство повлияло на мир

Александра Кудрявцева
03.09.20 14:45
323
Митрополит Антоний объяснил, как христианство повлияло на мир
Главное: Борьба за права так называемых «сексуальных меньшинств» выродилась в борьбу с традиционными ценностями и даже самим биологическим понятием пола.
 
Детали: Если в мировом обществе и происходило некоторое смягчение нравов, то его причиной было христианское учение о любви.
 
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».
 
«Когда-то могло казаться, что нравы цивилизации из столетия в столетие целенаправленно смягчаются. И во многом это действительно так: уже очень давно отменено рабство, никого не сжигают на кострах за инакомыслие, да и сама смертная казнь во многих странах отменена. Мужчины и женщины в так называемом „цивилизованном мире“ равноправны. Казалось бы, ещё немного и наступит либеральный рай земной. Но так ли это на самом деле?», — отметил митрополит Антоний.
 
«Борьба за равенство рас превратилась в безнаказанность и практически легализацию разбоя, как в эти дни в США. Борьба за равенство полов показала уродливый лик радикального феминизма, который всех мужчин от мала до велика объявляет насильниками и угнетателями. Борьба за права так называемых „сексуальных меньшинств“ выродилась в борьбу с традиционными ценностями и даже самим биологическим понятием пола. Борьба за права детей стала борьбой с родителями и самим институтом семьи», — продолжил управделами УПЦ.
 
Владыка объясняет почему так происходит.
 
«Из Священного Писания мы знаем, что этот земной мир вследствие грехопадения наших прародителей несправедлив и грех в той или иной мере будет царствовать в нем до самого конца.
 
И если в мировом обществе и происходило некоторое смягчение нравов, то его причиной было христианское учение о любви. Хотя, конечно, мы понимаем, что построение Царства Божия на Земле невозможно и что подлинное Царство Божие наступит лишь после второго пришествия Христа уже в ином одухотворенном мире.
 
Но нынешние мнимые благодетели человечества стараются построить именно земной рай. Что немаловажно — построить его без Христа-Спасителя, а порой и вопреки Ему», — объясняет митрополит Антоний.
 
 
По словам Владыки, именно поэтому все их благие намерения обречены. «Именно поэтому все их, казалось бы, благородные цели вырождаются в самые гнусные и отвратительные деяния.
 
Вспомним, что говорит Господь: „Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас“. Задумаемся над этим. Сам Господь призывает нас к Себе, чтобы решить наши проблемы. Только Он властен сделать это во всей полноте, а не фанатичные активисты, медийные благодетели или лицемерные политики», — продолжил управделами УПЦ.
 
«И ещё Он говорит: „без Меня не можете творить ничего“. Вот и выходит, что там, где нет Христа, а лишь человеческие страсти, всякое благое желание превратится в прах и мерзость. От чего да сохранит нас всех Господь», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, почему люди отступают от Бога, Церкви и веры.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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