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В ВОЗ сделали очень тревожное заявление по поводу развития ситуации с пандемией коронавируса

Агата Кловская
27.08.20 16:46
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В ВОЗ сделали очень тревожное заявление по поводу развития ситуации с пандемией коронавируса

Главное: Коронавирус будет очень опасен зимой. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в конце осени и зимой число смертей от коронавируса вырастет. Он привел свои аргументы.

Эксперт говорит: «В эти месяцы молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением».

При этом он обратился к молодым людям во всем мире: «Нынешняя пандемия – это торнадо с длинным хвостом».

По его словам, всем странам следует «внедрить эффективные системы контроля и отслеживания, бдительность – ключевое слово».

В тему: 27 августа 2020 года мы писали, что бразильцы придумали «жирный» метод лечения коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, молодежь, коронавирус, пожилые люди

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