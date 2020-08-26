26 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

26 августа 2020 года православные отмечают перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. В США 26 августа празднуют День равенства женщин, а в Южной Осетии и Абхазии — День Независимости. Также 26 августа 2020 отмечается забавный праздник — День туалетной бумаги. В этот же день в 1903 году был обнаружен хорошо сохранившийся скелет кроманьонца (раннего представителя современного человека).

Церковный праздник 26 августа 2020

26 августа православные верующие отмечают:

— Отдание праздника Преображения Господня;

— преставление (662), перенесение мощей преподобного Максима Исповедника;

преподобный Максим Исповедник

— обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (ок. 1547);

— преставление (1783), второе обретение мощей (1991) святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца;

— память мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии, в Риме (258);

— память священномучеников Иоанна Шишева, Иоасафа Панова и Константина Попова, пресвитеров (1918);

— память священномучеников Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского, Николая Орлова, Иакова Архипова, пресвитеров и Алексия Введенского, диакона (1937);

— память мученика Василия Александрина (1942);

— Собор Валаамских святых (переходящее празднование в 2018 г.);

— Собор Кемеровских святых (переходящее празднование в 2018 г.);

Светский праздник и памятная дата 26 августа 2020

В Украине 26 августа никаких важных праздников не отмечают.

26 августа 2020 в мире отмечают такие праздники:

— Республика Абхазия — День независимости Республики Абхазия.

— В Аргентине — День Солидарности (в честь дня рождения Матери Терезы).

— В Малайзии — День Независимости.

— В Намибии — День героев.

— В Папуа — Новая Гвинея — День Покаяния.

— В США — День равенства женщин.

— В Южной Осетии — День Независимости.

Также 26 августа 2020 отмечаются такие необычные праздники:

— День туалетной бумаги;

— Национальный день собак в США.

Исторические события 26 августа 2020

26 августа 1382 года Тохтамыш захватил Москву.

26 августа 1728 года мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.

26 августа 1791 года американец Джон Фитч запатентовал пароход, продемонстрированный ещё четырьмя годами ранее.

26 августа 1801 года Филипп Лебон патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания.

26 августа 1858 года была отправлена первая новость телеграфом.

26 августа 1884 года американец Оттмар Мергенталер запатентовал линотип.

26 августа 1903 года палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.

Отто Хаузер

26 августа 1925 года Шарль Анри заявляет, что с помощью рентгена удалось заснять «признаки души» человека.

Рентген

26 августа 1952 года впервые вводится фторирование водопроводной воды.

Именины 26 августа 2020

26 августа День ангела отмечают:

Серафим Николай Максим Ксения Константин Конкордия Ириней Ипполит Иоасаф Иоанн Иаков Евдокия Василий Алексий Авундий Тихон