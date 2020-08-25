День примирительного поцелуя 25 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

25 августа 2020 года православные отмечают память мучеников Фотия и Аникиты .В мире 25 августа празднуют День примирительного поцелуя.

Церковный праздник 25 августа 2020

24 августа православные верующие отмечают:

— память мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними (305–306);

мученики Фотий и Аникита

— память священномученика Александра, епископа Команского (III в.);

— память мучеников Памфила и Капитона;

— память преподобномучеников Белогорских: Варлаама (Коноплёва), архимандрита, Антония (Арапова), игумена, Сергия (Вершинина), Илии (Попова), Вячеслава (Косожилина), Иоасафа (Сабанцева), Иоанна (Новоселова), иеромонахов, Виссариона (Окулова), Михея (Подкорытова), Матфея (Банникова), Евфимия (Короткова), иеродиаконов, Варнавы (Надеждина), монаха, Гермогена (Боярышнева), Аркадия (Носкова), Евфимия (Шаршилова), иноков, Маркелла (Шаврина), Иоанна (Ротнова), монахов, Сергия (Саматова), инока, Димитрия Созинова, Саввы Колмогорова, Иакова Старцева, Петра Рочева, Иакова Данилова, Александра Арапова, Феодора Белкина, Алексия Короткова и Петра, послушников (1918);

— память священномученика Василия Инфантьева, пресвитера (1918);

— память священномучеников Леонида Бирюковича, Иоанна Никольского и Николая Доброумова, пресвитеров (1937).

Светский праздник и памятная дата 25 августа 2020

В Украине 25 августа никаких важных праздников не отмечают.

25 августа 2020 в мире отмечают такие праздники:

— в Бразилия — День солдата,

— В Уругвае — День независимости.

Также 25 августа 2020 отмечаются такие необычные праздники:

— День примирительного поцелуя.

Исторические события 25 августа 2020

25 августа 609 года Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.

25 августа 1810 года англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.

25 августа 1833 года Русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля).

25 августа 1875 года Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.

25 августа 1930 года экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.

25 августа 1973 года был сделан первый снимок томографом.

25 августа 1991 года Беларусь провозгласила свою независимость.

Именины 25 августа 2020

25 августа День ангела отмечают:

Симон Сергий Серапион Савва Рафаила Петр Памфил Николай Михей Михаил Матфей Маркелл Леонид Капитон Иоасаф Иоанн Илия Иаков Евфимий Димитрий Гермоген Вячеслав Виссарион Василий Варнава Варлаам Аркадий Антоний Аникита Алексий Александр Феодор Фотий