Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

День примирительного поцелуя 25 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

Агата Кловская
25.08.20 04:15
198
День примирительного поцелуя 25 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

25 августа 2020 года православные отмечают память мучеников Фотия и Аникиты .В мире 25 августа празднуют День примирительного поцелуя.

Церковный праздник 25 августа 2020

24 августа православные верующие отмечают:

— память мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними (305–306);

мученики Фотий и Аникита

мученики Фотий и Аникита

— память священномученика Александра, епископа Команского (III в.);

— память мучеников Памфила и Капитона;

— память преподобномучеников Белогорских: Варлаама (Коноплёва), архимандрита, Антония (Арапова), игумена, Сергия (Вершинина), Илии (Попова), Вячеслава (Косожилина), Иоасафа (Сабанцева), Иоанна (Новоселова), иеромонахов, Виссариона (Окулова), Михея (Подкорытова), Матфея (Банникова), Евфимия (Короткова), иеродиаконов, Варнавы (Надеждина), монаха, Гермогена (Боярышнева), Аркадия (Носкова), Евфимия (Шаршилова), иноков, Маркелла (Шаврина), Иоанна (Ротнова), монахов, Сергия (Саматова), инока, Димитрия Созинова, Саввы Колмогорова, Иакова Старцева, Петра Рочева, Иакова Данилова, Александра Арапова, Феодора Белкина, Алексия Короткова и Петра, послушников (1918);

— память священномученика Василия Инфантьева, пресвитера (1918);

— память священномучеников Леонида Бирюковича, Иоанна Никольского и Николая Доброумова, пресвитеров (1937).

Светский праздник и памятная дата 25 августа 2020

В Украине 25 августа никаких важных праздников не отмечают.

25 августа 2020 в мире отмечают такие праздники:

— в Бразилия — День солдата,

— В Уругвае — День независимости.

Также 25 августа 2020 отмечаются такие необычные праздники:

— День примирительного поцелуя.

Исторические события 25 августа 2020

25 августа 609 года Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.

Галилео Галилей телескоп

25 августа 1810 года англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.

25 августа 1833 года Русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля).

Новая Земля

25 августа 1875 года Мэттью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш.

25 августа 1930 года экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.

25 августа 1973 года был сделан первый снимок томографом.

25 августа 1991 года Беларусь провозгласила свою независимость.

Именины 25 августа 2020

25 августа День ангела отмечают:

Симон Сергий Серапион Савва Рафаила Петр Памфил Николай Михей Михаил Матфей Маркелл Леонид Капитон Иоасаф Иоанн Илия Иаков Евфимий Димитрий Гермоген Вячеслав Виссарион Василий Варнава Варлаам Аркадий Антоний Аникита Алексий Александр Феодор Фотий

Тэги: праздник, история, календарь, новости православия, именины

Комментарии

Статьи

23.08.20 09:21

Европе не до Беларуси. ЕС больше волнует схватка за ресурсы «Турция VS Греция»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
24.08.20 09:27

Contra spem spero

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу
24.08.20 16:44

Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

24 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

24 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины
24.08.20 03:40
2841
Последние новости
25.08.20 04:15

День примирительного поцелуя 25 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины
25.08.20 01:45

Ученые придумали, как оставить без работы стоматологов
25.08.20 00:43

Стало известно о небывалой пользе меда
24.08.20 20:08

Порошенко превратил Марш защитников на предвыборную агитацию, - СМИ
24.08.20 18:10

Митрополит Онуфрий объяснил, как верующим правильно относиться к богатству
24.08.20 17:50

В Херсоне похищены все украшения из киота чудотворного образа «Благодатное Небо»
24.08.20 17:40

Митрополит Онуфрий: Мы должны заставлять себя прощать ближнего, чтобы не усложнять свою жизнь
Фото и Видео
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
Как напалмом: в Сети опубликовали видео невероятного удара молнии
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
На улицах Токио появились прозрачные и «бумажные» туалеты
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Российский боксер Поветкин «вырубил» британца Уайта
Появилось видео НЛО над Японией
Появилось видео НЛО над Японией
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Российские военные показали полет истребителя в стратосфере
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
Трамп объяснил, почему важно дружить с Ким Чен Ыном
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
Непогода в Пакистане унесла десятки жизней
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
В Сети появилось видео страшного ЧП на Троещине: мужчина поджог магазин и выпрыгнул из окна
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.