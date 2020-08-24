24 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

24 августа 2020 года православные отмечают память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.В Украине в этот день празднуется День независимости. Также 24 августа вспоминают извержения Везувия и Варфоломеевскую ночь.

Церковный праздник 24 августа 2020

24 августа православные верующие отмечают:

— память священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона (304);

— память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах (1098);

преподобномученики Феодор и Василий Печерские

— память преподобного Феодора, инока, князя Острожского, Печерского, в Дальних пещерах (ок. 1483);

— память мученицы Сусанны девы и с нею священномучеников Гаия, папы Римского, Гавиния, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, мученицы Препедигны, мучеников Александра и Куфия (295–296);

— память преподобного Иоанна Святогорского (Крюкова), затворника (1867).

Светский праздник и памятная дата 24 августа 2020

В Украине 24 августа празднуют День независимости государства.

Также 24 августа 2020 в Украине празднуют день города Новоград-Волынский. Это город в Житомирской области Украины, административный центр Новоград-Волынского района (причем, он не входит в его состав).

24 августа 2020 в мире отмечают такие праздники:

— в Эстонии — День Пяртеля.

Также 24 августа 2020 отмечаются такие необычные праздники:

— День извержения Везувия.

Извержение Везувия

— Международный день странной музыки.

Исторические события 24 августа 2020

24 августа 394 года была сделана последняя известная древнеегипетская иероглифическая надпись (Надпись Исмет-Ахома) на острове Филы.

24 августа 1572 года произошла Варфоломеевская ночь, резня гугенотов во Франции.

Варфоломеевская ночь

24 августа 1814 года англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом в отместку за сожжение американцами публичных зданий в Йорке (ныне Торонто).

24 августа 1853 года американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы.

24 августа 1904 года в России отменены телесные наказания.

24 августа 1949 года вступил в силу подписанный в апреле договор об образовании НАТО.

24 августа 1991 года Михаил Горбачёв объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску.

Михаил Горбачёв

24 августа 2006 года Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешёл в разряд карликовых планет.

Плутон больше не планета Солнечной системы. Теперь он просто карликовая планета.

24 августа 2016 года — открытие планеты Proxima b в обитаемой зоне у Проксимы Центавра.

Именины 24 августа 2020

24 августа День ангела отмечают:

Мария Максим Куфий Клавдий Иоанн Евпл Гаий Гавиний Василий Александр Сосанна Феодор