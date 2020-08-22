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22 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

Агата Кловская
22.08.20 03:43
191
22 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, историческая дата, именины

22 августа 2020 года православные отмечают память апостола Матфия. В Украине 22 августа вспоминают печальную дату: катастрофу российского Ту-154 в Донецкой области. В России 22 августа 2020 празднуют День Государственного флага.

Церковный праздник 22 августа 2020

22 августа православные верующие отмечают:

— память апостола Матфия (ок. 63);
— Собор Соловецких святых;
— память мученика Антония Александрийского;
— память преподобного Псоя Египетского (IV в.);
— память мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия (Фоки), Петра, Леонтия, мученицы Марии патрикии и других (730);
— память преподобномученицы Маргариты (Гунаронуло), игумении (1918);
— память святителя Филарета (Гумилевского), архиепископа Черниговского (1866).

Собор Соловецких святых

Собор Соловецких святых

Светский праздник и памятная дата 22 августа 2020

В Украине 22 августа вспоминают печальную дату: 2006 года случилась ужасная трагедия − катастрофа российского авиалайнера компании Пулковские авиалинии Ту-154 в Донецкой области. Погибли 170 человек.

Также 22 августа 2020 в Украине празднуют день города Чистяково. Современные археологические раскопки говорят о том, что территория города Чистяково была заселена еще с глубокой древности.

Также празднуется день города Купянск. Купянск — один из крупных промышленных городов Харьковской области. Город располагается на реке Оскол, притоке Северского Донца.

22 августа 2020 в мире отмечают такие праздники:

— в России — День Государственного флага Российской Федерации.

Также 22 августа 2020 отмечаются такие необычные праздники:

— День «Будь ​​ангелом».

Исторические события 22 августа 2020

22 августа 1456 года принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.

граф Дракула

граф Дракула

22 августа 1812 года экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхардта обнаружила в 180 км от Аммана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы.

22 августа 1865 года Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло.

22 августа 1906 года кубинские бизнесмены обратились к США с просьбой аннексировать Кубу.

22 августа 1909 года в Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.

22 августа 1933 года в Праге открылся Международный конгресс сионистов.

22 августа 1989 года были открыты кольца Нептуна.

Именины 22 августа 2020

22 августа День ангела отмечают:

Севастиан

Савватий

Савва

Петр

Онуфрий

Никифор

Нестор

Мисаил

Матфий

Маркиан

Маркелл

Мария

Маргарита

Макарий

Лонгин

Леонтий

Кирик

Кассиан

Ирина

Иосиф

Иона

Иов

Иоанн

Иаков

Зосима

Ефрем

Елисей

Елеазар

Димитрий

Григорий

Герман

Герасим

Василий

Антоний

Андрей

Алексий

Авксентий

Стефан

Тарасий

Тимофей

Тихон

Трифон

Феодорит

Филарет

Филипп

Фотий

Тэги: праздник, история, календарь, новости православия, именины, Купянск, Чистяково

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