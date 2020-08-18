Архиепископ УПЦ о Митрополите Онуфрие: О таких примерах мы читаем в житиях святых

Главное: Архиепископ УПЦ Иона рассказал, как Митрополит Онуфрий сочетает в себе любовь к людям и твердую церковную позицию.

Детали: Блаженнейший Митрополит Онуфрий сочетает в себе дар любви и стойкость в отношении веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, об этом сказал викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона.

«Блаженнейшего Митрополита Онуфрия знаю достаточно давно: ещё со времен, когда я был послушником в Киево-Печерской Лавре, а в Церкви происходили всем известные трагические события раскола 1992 года. Владыка Онуфрий был мне как-то особенно симпатичен — своей твёрдой позицией в отстаивании истины, тем, что он дезавуировал свою подпись в обращении тогдашнего митрополита Киевского Филарета к Патриарху Алексию ІІ с требованием предоставления автокефалии, не соответствовавшим чаяниям полноты Церкви. Будучи совсем молодым епископом, владыка Онуфрий уже тогда стал символом сопротивления раскольническим движениям и по сей день хранит такую же твердую православную позицию», — поделился владыка.

Архиепископ Иона отметил, что позже, когда стал наместником Ионинского монастыря, и часто общался с Митрополитом Онуфрием, узнал, насколько это простой и доступный человек.

«Он проникнут любовью к каждому человеку— всегда готов всем служить и перед всеми смиряться. И при этом ему присуща железная твёрдость в отстаивании истины Божией, правды церковной. Не случайно наша Церковь именно его избрала сперва Местоблюстителем, а затем и Предстоятелем — потому что все архиереи, да и паства в своем большинстве, знали, что владыка Онуфрий никаким человеческим влияниям со стороны не подвержен и в угоду чьему-либо мнению своей позиции не изменит», — подчеркнул архиерей.

По его словам, Блаженнейший никогда не скажет плохого слова о любом человеке, даже враждующем против Церкви, «даже там, где посторонние его не слышат, но всегда отзывается о них с большой скорбью и переживанием».

«Он очень твердо хранит чистоту веры. И с твердой церковной позиции его никому не сдвинуть. Это сочетание любви и сострадания к заблудшим и железной стойкости в отношении веры, как мы знаем, присущи людям высокой духовной жизни. О таких примерах мы читаем в житиях святых», — сказал архиепископ Иона.

Владыка сказал, что благодарит Бога за нашего Предстоятеля, говоря о нем словами апостола Павла: «Таков нам подобаше архиерей» (Евр.7,26).

«Представьте только, Блаженнейший ходил в Церковь еще при Сталине. Он был сыном священника в страшные времена атеистических гонений, слышал слова генсека СССР Хрущева, обещавшего к 1980 году „показать по телевизору последнего попа“, поэтому нынешними антицерковными потугами политиков его совершенно не испугать. Мы же все имеем обетование Христа о том, что врата ада Церковь не одолеют. В это обетование твердо верит наш Предстоятель», — заключил наместник Ионинского монастыря.

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