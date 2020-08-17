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Митрополит Онуфрий объяснил, насколько важно жить по Божественным заповедям

Александра Кудрявцева
17.08.20 21:10
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Митрополит Онуфрий объяснил, насколько важно жить по Божественным заповедям

Главное: Живя по законам Божественных заповедей, человек способен достичь вечного блаженства и подготовить себя к Вечности.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своей проповеди в день шестой годовщины со дня избрания на кафедру Киевских Митрополитов.

«Если мы будем жить на земле по Божественным законам, — не по законам человеческим, которые меняются, как человек, а по Божественным заповедям, которые никогда не меняются, как и Сам Бог, ведь Бог есть Любовь, — то и после того сна, который каждый из нас должен пережить — сна смерти, мы сподобимся той славы, что заслужили у Бога семь отроков Ефесских, которые сегодня на небе прославляют Триединого Бога Отца и Сына и Святого Духа во веки веков», — подытожил владыка.

Как отметил Блаженнейший владыка, через пробуждение Ефесских отроков от почти 200-летнего сна Господь открывает тайну воскресения мертвых.

«Смерть человека после Пришествия в мир Сына Божия — это сон... Блажен человек, который после сна, смерти, заслужит быть причастником вечной жизни на небесах. Господь приготовил для человека Рай. Человек создан для того, чтобы жить на земле не жалкой, полной скорби жизнью, но чтобы здесь, на земле, готовить себя к вечности, чтобы жить по Божественным законам. Когда человек живет по Божественным законам, то он готовит себя к вечности, к принятию утраченного Рая», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Благодаря за поздравления с годовщиной интронизации, Предстоятель отметил, что Господь попускает испытания для того, чтобы человек старался исправить себя и изменить свою жизнь.

«В этот день шестой [годовщины] того служения, на которое меня Господь поставил, я хочу поблагодарить Бога за то, что Бог был милостив к нам — ко мне грешному и ко всем вам. Рассказывать, что было за этот период, я думаю, нет смысла, потому что вы все пережили это. Пережили также сердцем, душой, умом, всеми клетками своего существа. Пережили эти трагедии, сложности, расколы, искушения, гонения, притеснения, которые Господь нам подарил — потому что это тоже дар Божий. Если бы нас не гнали, если бы нас не притесняли, то мы бы так, наверно, в кокон свой завернулись и там бы, наверно, пропали. А так Господь срывает с нас эту оболочку благополучия и заставляет нас молиться, каяться, трудиться, стараться себя исправить», — отметил Митрополит Онуфрий.

По его словам, «все испытания, которые Господь попускает — это для исправления личной жизни. Каждый человек должен в этих испытаниях сам себя исправить. Это будет правильное отношение к скорбям и трудностям, которые мы встречаем на пути земной жизни», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 6-летней годовщиной со дня интронизации на кафедру Киевских Митрополитов.

В тему: В УПЦ отметят 30-летие дарования ей статуса независимой и самоуправляемой Церкви.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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