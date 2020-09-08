В Украине существует предприятие, которое бесплатно обеспечивает инвалидов техсредствами реабилитации

Количество лиц с инвалидностью в нашей стране стремительно растет. Важным этапом восстановления и облегчения их жизни являются технические средства реабилитации. Благодаря им значительная часть людей способна вернуться к нормальному образу жизни и адаптироваться к взаимодействию с различными барьерами окружающей среды. В этом плане активную поддержку на рынке социальных услуг уже на протяжении 11-ти лет осуществляет ЧП «Форвард-Орто».

Предприятие бесплатно обеспечивает лиц с инвалидностью всеми необходимыми техническими средствами реабилитации.

Главные преимущества компании — это многолетний опыт работы, постоянное общение с потребителями и системная работа.

На предприятии действует обувной участок, насчитывающий более 50 работников, производящих широкий ассортимент ортопедической обуви. В каждой паре обуви используется только натуральное сырье и материалы высокого качества.

ЧП «Форвард-Орто» также осуществляет изготовление 3-х моделей инвалидных колясок для детей, а именно: Child 1 EVOLUTION, Child 2 EVOLUTION, Child 3 EVOLUTION. В производстве и обсуждении этих моделей инвалидных колясок участвовали матери детей с инвалидностью, именно они обращали внимание на то, что наиболее необходимо для комфорта и безопасности в использовании.

На предприятии создан Сервисный центр где есть гарантийное и постгарантийное обслуживание инвалидных колясок, что обеспечивает быстрое и качественное предоставление услуг на местах.

В 2012 году ЧП «Форвард-Орто» начало свою деятельность в сфере обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями. При выдаче протезных изделий специалисты предприятия проводят полноценное обучение в домашних условиях по эксплуатации, обслуживанию и повседневному использованию полученного изделия.

Для улучшения коммуникации, качества обеспечения и определения потребностей в новых изделиях, компания тесно сотрудничает с местными органами социальной защиты населения, комиссиями МСЭК и ВКК, общественными организациями, реабилитационными центрами, интернатами.

ЧП «Форвард-Орто» одно из немногих предприятий Украины в протезно-ортопедической отрасли где функционирует отдел маркетинга. Рекламные кампании проводятся на территории всей Украины, главная цель рекламы — донести информацию о доступности в получении технических средств реабилитации.

Предприятие является активным участником сети Интернет, чтобы с каждым днем ​​быть все ближе и доступнее для наших потребителей. Именно поэтому страницы компании присутствуют во всех популярных социальных сетях и платформах: Facebook, Instagram, Youtube.