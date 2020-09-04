Команда тернопольского предприятия помогла инвалидам организовать сплав по Днестру

Недавно команда ЧП «Форвард-Орто» выступила главным спонсором замечательной инициативы. Речь идет о сплаве по Днестру для людей с инвалидностью.

«Мы вместе с Виктором Кучерем («Кудрявые Туры» турбюро Залещики) и Ириной Хаецкой (ОО «Деловые Украинские Женщины в Тернопольской области») приложили максимальные усилия, чтобы данное мероприятие прошло на самом высоком уровне и было максимально комфортным для людей с инвалидностью», — рассказывают организаторы мероприятия.

Сплав на байдарках длиной в 12 километров надолго останется в памяти туристов.

«С огромным удовольствием, от всех нас — путешественников, хочу поблагодарить команду ЧП «Фовард-Орто» за прекрасную и профессиональную работу. Мы получили незабываемые впечатления от водного путешествия по красавице-реке Днестр. Невозможно передать словами наш восторг!», — делится впечатлениями Александр Саковец.

Волонтеры компании организовали транспорт, помогали людям с инвалидностью в передвижении.

«Сегодня организация ЧП «Форвард-Орто» пригласила людей с инвалидностью на сплав по Днестру. Волонтеры из этой организации помогли нам с транспортировкой, на руках перенесли в байдарки. Очень приятно, что ЧП «Форвард-Орто» заботится о людях с инвалидностью и организуют такие замечательные путешествия. Спасибо! Мы все получили много приятных впечатлений», — написала на своей странице в Facebook Ирина Заторская-Иремашвили.

Солнечная погода, живописная природа склонов реки, хорошее настроение сопровождали путешественников в дороге. Также, приятным бонусом для всех был пикник на природе с полевой кухней.

«Мы очень рады каждый раз участвовать в таких мероприятиях, знакомиться с новыми замечательными людьми, приносить новые счастливые моменты в их жизни. Поэтому уверены, что это не последнее наше путешествие», — уверяют представители компании «Форвард-Орто».