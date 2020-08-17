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Депортация немцев из Крыма 18 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, день в истории, именины

Агата Кловская
17.08.20 09:51
627
Депортация немцев из Крыма 18 августа 2020. Какой в этот день отмечается церковный праздник, день в истории, именины

Завтра, 18 августа 2020 года, православные отмечают предпразднство Преображения Господня. Также 18 августа была основана первая награда независимой Украины и открыт спутник Марса — Фобос.


Церковный праздник 18 августа

18 августа православные верующие отмечают:

— предпразднство Преображения Господня;
— память мученика Евсигния Антиохийского (362);
— память преподобномученика Иова Ущельского (1628);
— память священномучеников Анфира (236) и Фавия (250), пап Римских;
— память мученика Понтия Римлянина (ок. 257);
— память мучеников Кантидия (Кандидия), Кантидиана и Сивела, в Египте;
— память праведной Нонны Назианзской, диаконисы, матери святителя Григория Богослова (374);
— память священномученика Стефана Хитрова, пресвитера (1918);
— память мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной (1919);
— память священномученика Симона (Шлеёва), епископа Уфимского (1921);
— память священномученика Иоанна Смирнова, диакона (1939).


Светский праздник и памятная дата 18 августа

В Украине 18 августа вспоминают Депортацию этнических немцев из Крымской АССР в Казахстан (1941 год).

Также 18 августа в Украине празднуют основание первой награды независимой Украины. 18 августа 1992 года был основан Почетный знак отличия Президента Украины.

Почетный знак отличия Президента Украины

Почетный знак отличия Президента Украины

18 августа в мире отмечают такие праздники:

— Австралия — День ветеранов Вьетнама,

— Казахстан — День пограничника,

— Россия — День географа.

Также 18 августа отмечаются такие необычные праздники:

— День плохой поэзии. Этот праздник для тех, кто хотя бы попытался писать стихи.

Исторические события 18 августа

18 августа 293 до н. э. был основан самый древний (из известных) римский храм в честь богини Венеры.

18 августа 1649 года Богдан Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор, сузивший казачьи вольности.

18 августа 1868 года французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.

18 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.

спутник Марса — Фобос

18 августа 1900 года русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение».

18 августа 1968 года руководство стран Варшавского договора одобрило ввод войск в Чехословакию.

18 августа 1976 года советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхность Луны.

18 августа 1991 года Михаил Горбачёв был взят под домашний арест в Форосе (Крым).

Именины 18 августа

18 августа День ангела отмечают:

Симон
Сивел
Понтий
Нонна
Мария
Кантидий
Кантидиан
Иов
Иоанн
Евсигний
Евдокия
Дария
Анфир
Стефан
Фавий
Христина.

Тэги: праздник, история, календарь, новости православия, именины

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