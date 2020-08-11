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Митрополит УПЦ объяснил, что поможет избежать «хронических болезней души»

Александра Кудрявцева
11.08.20 13:34
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Митрополит УПЦ объяснил, что поможет избежать «хронических болезней души»

Главное: Дом своего сердца нужно строить, основываясь на духовности и самоконтроле. Об этом написал митрополит УПЦ Лука.

Детали: Каждый человек является строителем храма своей души и строить его необходимо согласно духовным законам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Телеграм-канале.

«Вера в Спасителя — это тот фундамент, на котором держится строящееся здание. Чем твёрже будет этот фундамент, тем прочнее постройка, тем выше можно будет строить дом. Но если вера будет слабой, то и духовная жизнь рано или поздно даст трещины и начнёт разваливаться. Цементом, который будет связывать каждый камень этого здания, является Слово Божие. Перемычки в стенах — жития святых. Ну а самими кирпичами — наши мысли, чувства и желания, которые наполняют каждое мгновение нашей жизни», — отметил владыка Лука.

По его словам, строить нужно по правилам духовной аскетики, контролируя свои мысли и действия.

«Если строители кладут кирпич без отвеса, „на глаз“, как попало, то всё пойдёт вкривь и вкось», — привёл он сравнение. Так же и человек, если не будет контролировать внутренние движения своей души, следить за своими помыслами, то вместо храма души, он выстроит «сарай», в котором Святой Дух жить не будет», — подчеркнул митрополит Лука.

Владыка напомнил, что болезни часто могут являться следствием грехов.

«Светская медицина уже пришла к тем же выводам, о которых Церковь твердит сотни лет. Болезни тела нередко (но не всегда!) являются следствием болезни души. Бывает так, что болезнь — это видимое телесное проявление невидимых душевных страстей», — написал архиерей и призвал, прежде чем просить Бога и святых об исцелении, «сделать диагностику своего духовного сердца и постараться найти там то, что может вызывать эту болезнь».

По словам митрополита Луки, «современное общество с малых лет растит хронически больное поколение».

«К сожалению, Вместо того, чтобы учить детей быть благородными, честными, порядочными, добрыми, родители воспитывают их „конкурентно способными“, пробивными, хитрыми, пронырливыми и проч. Такая педагогика разрушает основы духовного воспитания и учит жить без всякого нравственного фундамента, обрекая детей на то, что в конце жизни они получат не дом души, а, в лучшем случае, землянку», — написал архиерей и пожелал построил прочный дом своего духовного сердца на твердом фундаменте православной веры.

В тему: Епископ УПЦ рассказал, как отличить мужество от ситуативной смелости и дерзости.

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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