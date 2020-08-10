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Биологи заявили, что вино может… облегчить коронавирусную болезнь

Агата Кловская
10.08.20 07:10
721
Биологи заявили, что вино может… облегчить коронавирусную болезнь

Главное: Российские биологи говорят, что вино может облегчить коронавирусную болезнь. Все благодаря ферменту ACE2.

Детали: Биологи из России, основываясь на исследовании ученых из университета Лаваля в Канаде, заявили, что вино может снизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома, который часто сопровождает коронавирусную болезнь. Их цитирую местные СМИ.

По словам экспертов, этому способствует «большая концентрация особого фермента ACE2, а антиоксидант ресвератрол увеличивает концентрацию этого фермента в организме».

Исследователи говорят: «С одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту вероятности проникновения вируса в клетку. С другой же, когда данный фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию».

Уточняется, что «он сужает сосуды и повреждает эндотелий».

Биологи сообщают: «Недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияет на течение COVID-19. Ресвератрол проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы. Если учесть, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, вполне вероятно, что ресвератрол оказывает положительный эффект именно в случае развития этого осложнения».

Подчркивается, что содержится антиоксидант в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, черники, клюквы.

В тему: 21 июля 2020 года мы писали, что врач рассказала об уникальной пользе шампанского.

Тэги: Россия, здоровье, мир, вино, коронавирус

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